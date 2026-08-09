網球／3月排名還在百大外 西班牙19歲小將闖蒙特婁名人賽8強

西班牙網壇江山代有人才出，傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）雖已退休，「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）又因腕傷暫別球場，但19歲的霍達爾（Rafael Jodar）持續拍下驚奇，3月世界排名還在百大外的西班牙小將，今天以兩個6：3拍下捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），晉級蒙特婁名人賽最終8強。

從4月開始，霍達爾8站比賽就有7站至少打進8強，包括馬德里名人賽、羅馬名人賽和法網的8強，摩洛哥的馬拉喀什（Marrakech）公開賽更一舉奪冠，前一站在華盛頓也打進最後決賽才敗陣，世界排名已經從今年年初165名狂升到生涯新高15名，蒙特婁的好表現有望持續提升世界排名。

3月時排名還在百大外，和納達爾同名的霍達爾現已是網壇代表新星之一，今天擊敗世界排名12對手的他說：「非常開心我今天的表現，我打了很多比賽，尤其是過去這幾周，我試著一場一場來，知道每場比賽都很難打，我必須打出好表現，因為每個對手球風都很不一樣。」

這僅是霍達爾首度在蒙特婁亮相，他今天展現極佳的發球能力，一發贏球率高達8成6，3個破發危機也瓦解2次，他說：「萊赫茨卡是各方面都很出色的選手，我在一發和二發都要全力以赴，我想我今天發球很不錯，發球局表現得很好。」