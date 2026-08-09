籃網球／2026亞洲錦標賽 中華隊不敵日本隊 苦吞2連敗

2026亞洲籃網球錦標賽中華隊今天（9日）在分組預賽第二場出戰日本隊，日本隊今年加入了5名外援，實力大獲提升，終場以44：35擊敗中華隊。中華隊預賽第三場，明天（10日）與南韓隊交手，爭取預賽首場勝利。

日本隊今年大改球風，一口氣加入了5名外援，實力提升明顯，而全隊也參加了7月在南韓全州舉行的第1屆東亞盃籃網球錦標賽做為亞錦賽熱身，展現不小的企圖心。

中華隊遇球風大改的日本隊，面對高壯的外援射手和凶悍的防守，中華隊毫不畏懼，第一節就和日本隊展開拉鋸戰，以9：9打成平手，有了好的開頭，第二節中華隊仍緊咬比分，17：23落後6分。

第三節開始中華隊因體力問題後繼乏力，分數逐漸被日本隊拉開，第三節24：34落後達二位數，第四節雖努力追趕，但最後仍以9分不敵宿敵日本隊。中華隊在預賽仍未開張，明出戰南韓隊爭取首勝。