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足球／梅西喪父缺席比賽 粉絲、隊友、對手教練都送暖

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
梅西因父親過世無法出賽，隊友著黑色臂章悼念。 路透
梅西因父親過世無法出賽，隊友著黑色臂章悼念。 路透

阿根廷當家球星「獅王」梅西的父親老梅西（Jorge Messi），昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲，梅西也因此缺席和蒙特雷在聯盟盃（Leagues Cup）的對陣，不過除賽前兩隊默哀1分鐘，體育場上螢幕秀出老梅西名字、梅西所屬的邁阿密國際球員戴上黑色臂章，球迷在比賽第10分鐘更展開旗幟，為梅西加油。

10正是梅西的號碼，球迷選擇在第10分鐘喊口號、展開旗幟向梅西送暖，國家隊和邁阿密國際戰友德保羅（Rodrigo De Paul）第32分鐘攻破球門後脫下球衣、露出梅西10號球衣，向長期好友致意。

邁阿密國際戰友德保羅(左)進球後，拿著梅西球衣。 路透通
邁阿密國際戰友德保羅(左)進球後，拿著梅西球衣。 路透通

邁阿密當天早些時候也在社群發文，寫道：「我們與我們的隊長梅西以及整個梅西家族同在。」球隊並取消了賽後記者會，但率蒙特雷以2：1奪勝的總教練、前阿根廷國腳阿爾梅達（Matías Almeyda）在記者會上主動向梅西及家人表達了慰問。

「首先，我想向梅西的家人致以最深切的慰問，我知道他們此刻承受著巨大的痛苦。我謹代表我的家人和我本人向他們致意。」阿爾梅達說。

蒙特雷奪勝後保留了晉級希望，但阿爾梅達強調，並沒有思考梅西缺席會對比賽產生什麼影響，「如果我考慮這些，那我就太糟糕了。」他表示和梅西雖沒聯繫，但明白喪父的痛苦有多巨大。

球迷舉牌支持梅西。 美聯社
球迷舉牌支持梅西。 美聯社

梅西當天已抵達阿根廷的羅薩里奧，當地媒體報導他將出席一場私人追悼會，何時返回邁阿密還不確定。

梅西許多好友，像是烏拉圭足球名將蘇亞雷茲（Eugenio Suárez）、網壇退役傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）都透過社群發文，隔空給梅西支持。

梅西 粉絲 足球

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