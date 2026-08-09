排球／U17女子世青賽 中華隊5局惜敗波多黎各

中華隊參加2026年世界U17女子排球錦標賽，今天預賽第三戰交手同為1勝1負的波多黎各隊，雙方鏖戰五局，最終中華隊以25：23、21：25、24：26、25：18、12：15惜敗，錯過第2勝，不過全隊共發出12記「愛司」，其中詹子昀包辦2記、全場轟下23分，她也期許全隊能將比賽中遇到的問題轉化為成長養分。

面對擁有身材優勢的波多黎各，中華隊賽前便針對對手特性做好準備。詹子昀表示，知道對手身材高大，因此提醒自己在進攻時不能一味與對方正面抗衡，而是要透過速度、角度與落點尋找突破口，「希望可以盡量減少對方身材上的優勢。」除了進攻端的調整，攔網與防守站位也相當重要，必須透過團隊合作降低對手在網前的威脅。」

本場比賽一路戰至決勝第五局，詹子昀認為，團隊在比分接近時的心態與專注力仍有進步空間，「每一球都很重要，不能因為前一球失誤就影響下一球。」她指出，除了提升心態上的穩定度，發球、接發球及關鍵球的處理，也都是接下來需要持續調整的細節，希望記取本場比賽所遇到的問題，在下一場比賽做得更好。

除詹子昀攻下全場最高23分，陳亭伊和張芸甄也分別貢獻22分、20分，詹子昀說：「今天可以拿到23分，自己覺得滿開心的，但我覺得最重要的還是團隊可以一起把比賽打好。」對她而言，參加U17世界錦標賽更重要的收穫，是能夠與不同國家的球員交手，實際感受不同球風與比賽節奏，累積珍貴的國際賽經驗。

除了技術層面的成長，詹子昀也希望自己能在比賽心態與關鍵時刻的處理上更加成熟。她認為，即使本場比賽有23分進帳，自己仍有許多需要進步的地方，「希望可以一場比一場更好。」

另一方面，中華隊球員來自不同學校，經過集訓及前三場預賽的磨合，場上配合也逐漸成形。詹子昀表示，大家現在已經更加了解彼此的習慣，即使比賽過程中出現起伏，隊友之間仍會互相鼓勵、提醒，「希望接下來的比賽可以繼續累積經驗，讓我們的配合越來越好。」

目前中華女排預賽戰績為1勝2負，接下來仍有兩場預賽賽事。休兵調整後，中華隊將於8月11日迎戰阿爾及利亞隊，持續朝分組前四、晉級淘汰賽的目標邁進。詹子昀表示，接下來除了技術與戰術上的調整，體力恢復及心態上的磨練也同樣重要，期許全隊保持健康、持續互相鼓勵，把每一場比賽都視為新的挑戰，「全力把剩下的比賽打好。」