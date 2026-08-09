快訊

昭和實力派女優驚傳離世！晚年淒涼與女兒斷聯 孤獨死真相曝光

白海豚海警23:30將解除！太平洋3颱風外又增1熱低壓 4大路徑出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

排球／U17女子世青賽 中華隊5局惜敗波多黎各

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹子昀攻下全場最高23分。圖／取自Vollyball World
詹子昀攻下全場最高23分。圖／取自Vollyball World

中華隊參加2026年世界U17女子排球錦標賽，今天預賽第三戰交手同為1勝1負的波多黎各隊，雙方鏖戰五局，最終中華隊以25：23、21：25、24：26、25：18、12：15惜敗，錯過第2勝，不過全隊共發出12記「愛司」，其中詹子昀包辦2記、全場轟下23分，她也期許全隊能將比賽中遇到的問題轉化為成長養分。

面對擁有身材優勢的波多黎各，中華隊賽前便針對對手特性做好準備。詹子昀表示，知道對手身材高大，因此提醒自己在進攻時不能一味與對方正面抗衡，而是要透過速度、角度與落點尋找突破口，「希望可以盡量減少對方身材上的優勢。」除了進攻端的調整，攔網與防守站位也相當重要，必須透過團隊合作降低對手在網前的威脅。」

本場比賽一路戰至決勝第五局，詹子昀認為，團隊在比分接近時的心態與專注力仍有進步空間，「每一球都很重要，不能因為前一球失誤就影響下一球。」她指出，除了提升心態上的穩定度，發球、接發球及關鍵球的處理，也都是接下來需要持續調整的細節，希望記取本場比賽所遇到的問題，在下一場比賽做得更好。

除詹子昀攻下全場最高23分，陳亭伊和張芸甄也分別貢獻22分、20分，詹子昀說：「今天可以拿到23分，自己覺得滿開心的，但我覺得最重要的還是團隊可以一起把比賽打好。」對她而言，參加U17世界錦標賽更重要的收穫，是能夠與不同國家的球員交手，實際感受不同球風與比賽節奏，累積珍貴的國際賽經驗。

除了技術層面的成長，詹子昀也希望自己能在比賽心態與關鍵時刻的處理上更加成熟。她認為，即使本場比賽有23分進帳，自己仍有許多需要進步的地方，「希望可以一場比一場更好。」

另一方面，中華隊球員來自不同學校，經過集訓及前三場預賽的磨合，場上配合也逐漸成形。詹子昀表示，大家現在已經更加了解彼此的習慣，即使比賽過程中出現起伏，隊友之間仍會互相鼓勵、提醒，「希望接下來的比賽可以繼續累積經驗，讓我們的配合越來越好。」

目前中華女排預賽戰績為1勝2負，接下來仍有兩場預賽賽事。休兵調整後，中華隊將於8月11日迎戰阿爾及利亞隊，持續朝分組前四、晉級淘汰賽的目標邁進。詹子昀表示，接下來除了技術與戰術上的調整，體力恢復及心態上的磨練也同樣重要，期許全隊保持健康、持續互相鼓勵，把每一場比賽都視為新的挑戰，「全力把剩下的比賽打好。」

波多黎各 排球 中華隊 籃球

延伸閱讀

瓊斯盃／中華藍「保底四強自爽盃」惹議！籃協揭真正用意

MLB／宇宙道奇為何贏不了？羅伯茲以昔日「1勝16敗」勉勵全隊

韓國羽賽／蘇力揚扳倒大馬新秀尤陽 晉男單8強

MLB／村上宗隆破紀錄25轟仍難救白襪連敗 信心喊話：明天從0：0開始

相關新聞

足球／Formosa 7s圓滿落幕 Attackers U14激戰PK惜敗

2026 Formosa 7s國際青少年足球錦標賽歷經5天賽程，今天在高雄市立楠梓足球場圓滿落幕，來自香港、日本、西班牙、泰國、菲律賓、越南等國家的青少年球隊齊聚高雄，在國際賽場交流競技。地主高雄Attackers FC多個年齡層一路挺進淘汰賽，其中U8拿下季軍，U14則一路殺進冠軍戰，與足翼激戰至PK大戰，最終以PK 3：4惜敗，拿下亞軍。雖然與冠軍獎盃擦身而過，但Attackers U14一路踢進決賽，也展現近年推動西班牙青訓體系的累積成果。

企業射箭／颱風也擋不住 新濠建設風佑築個人、團體賽8連勝

2026第8年企業射箭聯賽今天在新北市新莊體育園區陽光草坪進行第2周賽程，儘管受到白海豚颱風劇烈風雨影響，各家好手依舊在場上盡情發揮，當中新濠建設單日5點大獲全勝，「風之子」風佑築更是出賽8連勝，順風順水。

排球／直落三退香港 中華隊亞洲東區男排奪第五名

中華隊今天迎接2026年亞洲東區男子排球錦標賽（Asian Eastern Zonal Men’s Volleyball Championship 2026）最後一戰，面對香港隊共有4名選手得分兩位數，最終以26：24、25：22、25：19擊敗香港隊，獲得第5名，接續將全力備戰9月初的亞錦賽和名古屋亞運。

足球／韓足協爆15年前性招待外籍裁判 涉案7場比賽零敗仗

韓國足球協會被爆出約15年前，曾向外籍裁判提供性招待，2011年至2012年間，包括世界盃資格賽在內的7場比賽，疑有10...

網球／3月排名還在百大外 西班牙19歲小將闖蒙特婁名人賽8強

西班牙網壇江山代有人才出，傳奇「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）雖已退休，「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）又因腕傷暫別球場，但19歲的霍達爾（Rafael Jodar）持續拍下驚奇，3月世界排名還在百大外的西班牙小將，今天以兩個6：3拍下捷克好手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），晉級蒙特婁名人賽最終8強。

籃網球／2026亞洲錦標賽 中華隊不敵日本隊 苦吞2連敗

2026亞洲籃網球錦標賽中華隊今天（9日）在分組預賽第二場出戰日本隊，日本隊今年加入了5名外援，實力大獲提升，終場以44：35擊敗中華隊。中華隊預賽第三場，明天（10日）與南韓隊交手，爭取預賽首場勝利。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。