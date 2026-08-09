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高球／PGA文罕錦標賽俞俊安飆65桿 力拚生涯美巡第2冠

中央社／ 台北9日電
俞俊安今天在PGA文罕錦標賽第3回合再飆65桿，以3天低於標準12桿的198桿暫居第7。 路透社
俞俊安今天在PGA文罕錦標賽第3回合再飆65桿，以3天低於標準12桿的198桿暫居第7。 路透社

台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA文罕錦標賽第3回合再飆65桿，以3天低於標準12桿的198桿暫居第7，僅落後領先者4桿，將力拚生涯第2座美巡賽冠軍。

總獎金850萬美元（約新台幣2.73億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的文罕錦標賽，今天在北卡羅來納州登場，台灣有潘政琮、俞俊安2人參賽，但僅俞俊安順利晉級。

現年27歲的俞俊安，本週在文罕錦標賽前2回合分別繳出65、68桿，今天則在號稱「排名移動日」的第3回合，抓5博蒂、獵1鷹、吞2柏忌，表現相當出色。

其中俞俊安在長530碼、標準5桿的第5洞，開球就轟出355碼的距離，第2桿直接打到果嶺旁，接著推進13呎的老鷹推桿，贏得場邊球迷的熱烈掌聲。

俞俊安在本季開賽之初陷入小低潮，前10場參賽僅3場晉級，不過後續開低走高，連同本場比賽在內，俞俊安已是近8戰7場晉級，最近更連續4場晉級，近況相當不錯。

2021年轉職業的俞俊安，曾在2024年拿下PGA桑德森錦標賽冠軍，實現他的美巡賽冠軍夢。

PGA文罕錦標賽前3回合結束，由地主美國球員布瑞南（Michael Brennan）與霍斯勒（Beau Hossler）2人，同以低於標準16桿的194桿並列領先。

俞俊安 高爾夫 潘政琮

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