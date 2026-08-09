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舉重／強震後救災徒手搬瓦礫救人 委內瑞拉名將摘雙金

中央社／ 綜合外電報導
委內瑞拉奧運舉重銀牌得主馬約拉於聖多明哥舉行的2026年中美洲及加勒比海運動會上，舉出151公斤的優異成績，豪取兩面金牌。 法新社
委內瑞拉奧運舉重銀牌得主馬約拉於聖多明哥舉行的2026年中美洲及加勒比海運動會上，舉出151公斤的優異成績，豪取兩面金牌。 法新社

委內瑞拉奧運舉重銀牌得主馬約拉（Julio Mayora）本週末於聖多明哥舉行的2026年中美洲及加勒比海運動會上，舉出151公斤的優異成績，豪取兩面金牌。

法新社報導，就在不久前，他還運用超乎常人的力量搬起混凝土塊，在重創家鄉的雙重強震中奮力營救受害者。

馬約拉來自委內瑞拉北部沿海的拉圭拉州（LaGuaira），這裡是6月24日兩起地震中受創最嚴重的地區，兩起地震規模分別為7.2及7.5。

這兩起強震造成超過6000人死亡，數十棟建築夷為瓦礫，其中更包含馬約拉熟識的人與地方。他將兩面金牌獻給地震罹難者。

馬約拉在在包辦抓舉與挺舉金牌隔天，接受法新社（AFP）訪問時表示：「說真的，看到那麼多朋友被埋在瓦礫堆下，真的讓我心碎不已，這是我從沒想過自己會親身經歷的事情。」

地震發生隔天，馬約拉展現他的身手，搬運倒塌建築物的樑柱、混凝土塊及其他瓦礫。

他說：「我們當時都在現場幫忙清理殘骸救人。輪到我伸出援手了，社群媒體上還有我幫忙大家、挽救生命的影片。」

他回憶說，當時在這場危機中看到「人們哭喊著，陷入絕望」。

距離拉圭拉州不遠的首都卡拉卡斯也受到地震波及，另一名委內瑞拉奧運舉重選手瓦倫尼拉（ Keydomar Vallenilla）就住在那裡。

雖然他沒有地震剛發生後災情的親身經歷，但他所遭受的損失依然令他無比沉痛。

瓦倫尼拉說：「在我們平時練習的健身房裡，有一個孩子不幸喪生了。他看起來很有潛力，未來會成為舉重選手。我百分之百確定，他會成為一名出色的運動員，也會是個很棒的人。」

委內瑞拉 舉重 救人

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