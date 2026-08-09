多倫多女網／謝淑薇搭老搭檔闖8強 詹皓晴、吳芳嫺16強止步

我國三名女將在多倫多女網賽開出紅盤，今天接連迎接第二輪賽事，只有「一姊」謝淑薇順利晉級8強，詹皓晴和吳芳嫺都停在16強。

多倫多女網賽屬於WTA 1000分大賽，總獎金743萬3076美元，單打96籤、雙打32籤，我國4名女將在女雙出賽，其中謝淑薇和「小鋼炮」梁恩碩分別列第5種子和第8種子，不過梁恩碩和日本搭檔青山修子首戰就在「寶島內戰」敗給詹皓晴／澳洲茹安（Maya Joint），成最早落馬的台將，另外三組女將都順利闖過頭關。

謝淑薇多倫多和拉脫維亞前搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合體，，今天碰挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）／美國格利森（Quinn Gleason），首盤雖在第3局先遭破發，不過第6局回破扳平局數，第10局再完成關鍵破發，以6：4先下一城。

第二盤第5種子一下場就破發成功，但3：0領先沒能維持，遭對手逼到「搶7」，不過台拉組合「搶7」中連破對手2個發球分，取得4：0優勢後就一路領先，最終以7：6（7：1）順利過關，拿到8強門票。

詹皓晴／茹安第二輪碰澳洲杭特（Storm Hunter）／美國卡胡琪（Desirae Krawczyk），台澳組合全場都沒能突破，加上兩盤都被2度破發，以兩個2：6止步16強。

吳芳嫺／中國蔣欣玗碰列第6種子的比利時梅騰絲（Elise Mertens）／俄羅斯施奈德（Diana Shnaider），海峽組合首盤逼出7個破發點都沒把握，最終以兩個3：6無緣8強。