聽新聞
0:00 / 0:00
田徑／世青賽5000公尺競走 羅聖欽破U20全國紀錄
第21屆世界U20田徑錦標賽5日到9日在美國奧勒岡舉行的，旅日長跑新星簡子傑先在男子3000公尺以刷新U20全國紀錄，競走好手羅聖欽在第四日賽程的男子5000公尺競走決賽也打破個人最佳和U20全國紀錄，獲得第9名。
就讀北市陽明高中的羅聖欽，去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，今年初首度挑戰20公里競走就在「2026第74回東京元旦競走賽」以1小時22分59的第7名，打破全國紀錄也一舉達到今年名古屋亞運參賽標準。
世青賽羅聖欽回歸主戰場5000公尺競走，他以19分43秒47獲得第9名，突破個人最佳也打破U20全國紀錄。
另名中華隊選手陳叡楷以20分36秒62的第24名完賽。
先前19歲的簡子傑在男子3000公尺以7分51秒18完賽，獲得第6名，更躍居亞洲U20歷年第6傑。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。