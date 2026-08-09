田徑／世青賽5000公尺競走 羅聖欽破U20全國紀錄

第21屆世界U20田徑錦標賽5日到9日在美國奧勒岡舉行的，旅日長跑新星簡子傑先在男子3000公尺以刷新U20全國紀錄，競走好手羅聖欽在第四日賽程的男子5000公尺競走決賽也打破個人最佳和U20全國紀錄，獲得第9名。

就讀北市陽明高中的羅聖欽，去年兩度打破我國U18男子5000公尺競走全國紀錄，今年初首度挑戰20公里競走就在「2026第74回東京元旦競走賽」以1小時22分59的第7名，打破全國紀錄也一舉達到今年名古屋亞運參賽標準。

世青賽羅聖欽回歸主戰場5000公尺競走，他以19分43秒47獲得第9名，突破個人最佳也打破U20全國紀錄。

另名中華隊選手陳叡楷以20分36秒62的第24名完賽。

先前19歲的簡子傑在男子3000公尺以7分51秒18完賽，獲得第6名，更躍居亞洲U20歷年第6傑。