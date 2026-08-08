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足球／高雄Attackers展現實力 Formosa 7s多組別挺進淘汰賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
AttackersU14顏鼎紘（中者）把握進攻機會追加進球。圖／柏文健康事業提供
AttackersU14顏鼎紘（中者）把握進攻機會追加進球。圖／柏文健康事業提供

「2026 Formosa 7s國際青少年足球錦標賽」今天進入第四天賽程，賽事正式進入白熱化的淘汰階段，各年齡層球隊為爭取晉級資格全力拚戰。地主高雄Attackers FC在U8、U10、U13及U14等組別接連傳出捷報，其中U10擊敗來自香港的強敵Boas、U13力克傳統足球強校右昌國中，U14則在比賽最後4分鐘連進2球擊退日本名古屋俱樂部，展現地主球隊在國際賽事中的競爭力。

U8率先登場的高雄Attackers FC開局便掌握主動，上半場由24號、47號球員先後攻破對手球門，迅速取得2 ：0領先。下半場對手追回1球，讓比賽一度出現懸念，不過Attackers隨即再度進球穩住戰局，最終以3 ：1拿下勝利，順利挺進下一階段。U10則迎來來自香港的Boas挑戰，面對國際強敵，Attackers從開賽便展現強大進攻火力，上半場連下3城取得3 ：0優勢，下半場再攻進1球擴大領先，終場以4 ：1大勝Boas，成功取得八強門票。從小組賽一路晉級後，Attackers U10也持續展現進攻端的效率與團隊配合。U13賽事則上演一場勢均力敵的強強對話，Attackers面對傳統足球強校右昌國中的挑戰，雙方從開賽後便陷入激烈拉鋸，攻防節奏緊湊，誰也無法輕易突破對方防線。直到上半場接近尾聲，Attackers終於把握進攻機會攻進關鍵一球，取得1 ：0領先。下半場雙方持續激戰，但Attackers成功守住領先優勢，最終以1比0力退右昌國中，搶下四強門票。

最具戲劇張力的比賽在U14，Attackers面對來自日本名古屋的俱樂部球隊，雙方長時間陷入僵局。日本隊展現頑強防守，多次成功化解Attackers的進攻，讓比賽直到最後階段仍維持0 ：0。就在比賽進入最後4分鐘時，Attackers終於找到突破口，由30號黃少方攻進關鍵一球，打破場上僵局。取得領先後，Attackers乘勝追擊，僅隔3分鐘，13號顏鼎紘再把握一次進攻機會追加進球，短短幾分鐘內連進2球，最終以2 ：0擊退日本對手，成功晉級。

2026 FORMOSA 7s第四天高雄Attackers FC戰績：

• U8｜3：1 勝

• U10｜4：1 勝 Boas（香港）｜挺進八強

• U13｜1：0 勝 右昌國中｜挺進四強

• U14｜2：0 勝 名古屋俱樂部瑜

高雄 足球 香港 籃球

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