足球／梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）的家人向路透社證實，梅西長年患病的父親荷黑．梅西（Jorge Messi，以下簡稱老梅西）昨晚在一家醫療診所病逝，享壽68歲。

路透社報導，梅西的家人指出，老梅西在人生最後幾個月，往返於阿根廷羅薩里奧市（Rosario）一家醫療中心及自宅之間，妻子與兒女陪伴在側。

世界盃結束後，梅西曾陪伴父親一段時間，之後才返回其效力的邁阿密國際（Inter Miami）足球俱樂部，並於一週前重返賽場。

自梅西早年效力西甲巴塞隆納開始，老梅西便一路陪伴兒子走過職業生涯，曾是兒子重要的支柱，並曾多年擔任他的經紀人。

梅西曾表示：「我從小就一直需要爸爸的認可。每場比賽結束後，我都會問他覺得我的表現如何。」

在阿根廷世界盃首賽出戰阿爾及利亞期間，梅西上演了帽子戲法，同時心中百感交集，他在慶祝首個進球後激動落淚。

梅西在隨後的記者會上解釋，自己落淚是因為「一些與足球無關的事情」，此前他經歷了「幾個艱難且複雜的日子」。

數天之後，梅西的家人發表聲明，談及老梅西的「健康情況」，告知公眾他正接受治療。