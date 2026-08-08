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企業射箭／無懼颱風雨 張庭瑜、張正韋用勝利感謝老爸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
張庭瑜。圖／大會提供
張庭瑜。圖／大會提供

企業射箭聯賽今天在新北市新莊體育園區陽光草坪進行第2周賽程，休息2個月後的新竹市愛山林火力全開，以4：2擊敗寒舍集團。另外擔綱主場的新濠建設與新北凱撒之戰、協會青年隊挑戰彰化銀行都是3 ：3作收。

新竹市愛山林與寒舍集團前皆以7分排名第一，率先登場的郭紫穎先以6 ：4謝佩涓拿下女單，隨後再跟林子翔聯手6 ：0輕取謝佩涓／魏均珩，單日貢獻2分積分。愛山林隨後再拿下複合弓混雙與女子團體，整場僅讓出男單和男團，以4 ：2取得本季對戰首勝，也搶下一龍頭寶座。

女團賽事期間現場風勢突變，顯然影響寒舍發揮，尤其劉詩翎接連出現3分、5分失誤，反觀愛山林張庭瑜／林嘉妤／蘇筱斐穩住陣腳，當中張庭瑜在8次機會中射出4支滿分箭，給予迎頭痛擊，終場6 ：2勝出。

「好一陣子沒有比賽了，今天是有點緊張，只要求自己把動作協調性做好，分數自然會出來。」張庭瑜笑說，今天新莊的風確實很大、很亂，「寒舍運氣也不太好，我們剛好在旁邊多觀察，上去就盡量抓風的感覺。」

本季才進行到第二周賽程，張庭瑜已經在女單、混雙、女團都完成出賽，堪稱今年的活棋，她透露就是接受教練的安排，「我是比較喜歡射團體賽，壓力不像個人賽那麼大，不過當然是希望上場機會越多越好。」

今天不僅是假日，更適逢父親節，張庭瑜透露爸爸還在加班，「他是知名食品大廠的機械工程師，最近剛好台灣有食安問題，我們也會聊相關的話題。不過我記憶中他一直都很忙，很感謝他為這個家庭的付出，父親節快樂！」

第二場是今天擔任主場的新濠建設出戰新北凱撒，此役雙方都來了不少加油團，最終3 ：3握手言和，將在9月出征名古屋亞運的複合弓混雙組合張正韋／陳怡瑄以152 ：150險勝黃逸柔／陳界綸，沒讓特地到場的長官、同事們失望。

「雖然企業聯賽最近沒有比賽，我們都在高雄左訓維持訓練與手感，狀況還算不錯。」今年首度加入聯賽的張正韋笑說，過去從來沒有這麼多人看、甚至還有專屬加油歌，「很新鮮，也很開心，謝謝大家來幫我們加油。」

張正韋的父親是從事水電業，從小就跟著爸爸到處跑，「去過幾次案場，覺得滿有趣的，自己也會試著做做看，不過後來開始射箭就沒有繼續學了。反正家裡的大小事都有爸爸罩著，很感謝爸爸，父親節快樂。」

今天最後一場是協會青年隊挑戰彰化銀行，第二點的男單陳品安以6 ：0完封奧運國手大前輩鄧宇成，大爆冷門。而女團張純嘉／陳姝妤／蔡唯樂更是在白海豚颱風的暴雨中5 ：4加射振倒邱意晴／李彩綺／邱丞婕，加上複合弓混雙陳芳翊／顏子翔以147 ：146險勝陳思妤／吳子瑋，學弟妹們以總比分3 ：3逼和彰銀。

張正韋 射箭

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