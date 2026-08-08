足球／馬拉度納「上帝之手」足球將拍賣 估計成交價達3.2億

阿根廷已故足球巨星馬拉度納（Diego Maradona）1986年世界盃對英格蘭時以爭議性「上帝之手」進球的那顆足球，本月將在美國拍賣，估計成交價達1000萬美元（約新台幣3.2億）。

法新社報導，馬拉度納當年在阿根廷對英格蘭的世足8強賽時，以手將球打進球門，助球隊最終以2比1獲勝。他賽後表示，這球是靠「一點馬拉度納的頭，加上一點上帝之手」攻入。之後，阿根廷一路過關斬將贏得世界盃。

總部設於德州的「傳統拍賣公司」（Heritage Auctions）預計，這個足球於8月21日至23日期間拍賣時，成交價可望達到1000萬美元，其起標價為250萬美元。

「傳統拍賣公司」體育部門副總裁伊姆勒（Dan Imler）告訴法新社：「我認為，這絕對是足球界最具歷史意義的足球。」

馬拉度納已於2020年11月去世，他在當年阿根廷對英格蘭之戰中穿的球衣，拍賣成交價達930萬美元，迄今保持足球球衣拍賣價最高紀錄。