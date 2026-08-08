聽新聞
0:00 / 0:00

足球／馬拉度納「上帝之手」足球將拍賣 估計成交價達3.2億

中央社／ 綜合外電報導
阿根廷已故足球巨星馬拉度納1986年世界盃對英格蘭時以爭議性「上帝之手」進球的那顆足球，本月將在美國拍賣，估計成交價達1000萬美元。 法國新聞社
阿根廷已故足球巨星馬拉度納1986年世界盃對英格蘭時以爭議性「上帝之手」進球的那顆足球，本月將在美國拍賣，估計成交價達1000萬美元。 法國新聞社

阿根廷已故足球巨星馬拉度納（Diego Maradona）1986年世界盃對英格蘭時以爭議性「上帝之手」進球的那顆足球，本月將在美國拍賣，估計成交價達1000萬美元（約新台幣3.2億）。

法新社報導，馬拉度納當年在阿根廷對英格蘭的世足8強賽時，以手將球打進球門，助球隊最終以2比1獲勝。他賽後表示，這球是靠「一點馬拉度納的頭，加上一點上帝之手」攻入。之後，阿根廷一路過關斬將贏得世界盃。

總部設於德州的「傳統拍賣公司」（Heritage Auctions）預計，這個足球於8月21日至23日期間拍賣時，成交價可望達到1000萬美元，其起標價為250萬美元。

「傳統拍賣公司」體育部門副總裁伊姆勒（Dan Imler）告訴法新社：「我認為，這絕對是足球界最具歷史意義的足球。」

馬拉度納已於2020年11月去世，他在當年阿根廷對英格蘭之戰中穿的球衣，拍賣成交價達930萬美元，迄今保持足球球衣拍賣價最高紀錄。

馬拉度納 足球 世界盃

延伸閱讀

世足賽／維德角再寫奇蹟！窮小子打敗名將梅西、姆巴佩獲本屆「最佳進球」

世足賽／曾用垃圾袋當窗簾！卡布拉爾勇奪世界盃「最佳進球」母親激動落淚昏倒

足球／梅西梅開二度 登北美聯賽盃歷史進球王

足球／國際足總撤私有化提案非洲相挺 歐洲足總仍不滿持續抵制

相關新聞

足球／高雄Attackers展現實力 Formosa 7s多組別挺進淘汰賽

「2026 Formosa 7s國際青少年足球錦標賽」今天進入第四天賽程，賽事正式進入白熱化的淘汰階段，各年齡層球隊為爭取晉級資格全力拚戰。地主高雄Attackers FC在U8、U10、U13及U14等組別接連傳出捷報，其中U10擊敗來自香港的強敵Boas、U13力克傳統足球強校右昌國中，U14則在比賽最後4分鐘連進2球擊退日本名古屋俱樂部，展現地主球隊在國際賽事中的競爭力。

企業射箭／無懼颱風雨 張庭瑜、張正韋用勝利感謝老爸

企業射箭聯賽今天在新北市新莊體育園區陽光草坪進行第2周賽程，休息2個月後的新竹市愛山林火力全開，以4：2擊敗寒舍集團。另外擔綱主場的新濠建設與新北凱撒之戰、協會青年隊挑戰彰化銀行都是3 ：3作收。

足球／馬拉度納「上帝之手」足球將拍賣 估計成交價達3.2億

阿根廷已故足球巨星馬拉度納（Diego Maradona）1986年世界盃對英格蘭時以爭議性「上帝之手」進球的那顆足球，...

奧運銅牌宋玉麒體驗虛擬跆拳道 看好成未來趨勢

2026 ITSPORT虛擬跆拳道全國親子邀請賽今天在南港運動中心登場，2008年北京奧運銅牌跆拳道國手宋玉麒帶著兒子參...

田徑／U20田徑世錦賽簡子傑3000公尺破全國 名列亞洲第6傑

在美國奧勒岡舉行的世界U20田徑錦標賽，台灣旅日長跑新星簡子傑今天在男子3000公尺以7分51秒18名列第6名，不僅刷新...

足球／2012世界盃被爆曾性招待裁判 韓國足協今天公開致歉

韓國足球國家代表隊在世足賽慘遭淘汰後，足球協會接連爆發多項醜聞，並被媒體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。