奧運銅牌宋玉麒體驗虛擬跆拳道 看好成未來趨勢

2026 ITSPORT虛擬跆拳道全國親子邀請賽今天在南港運動中心登場，2008年北京奧運銅牌跆拳道國手宋玉麒帶著兒子參賽，他笑說體驗不錯，並看好這個項目成為未來趨勢。

隨著虛擬跆拳道納入名古屋亞運項目，象徵這項融合虛擬實境、動作感測與跆拳道技術的新興運動，將正式邁向亞洲最高層級的競技舞台，因此中華民國科技運動協會特別選在父親節舉辦「虛擬跆拳道全國親子邀請賽」，除了增添親子互動，更期望未來持續推動體驗、人才培育等。

前跆拳道國手、2008年北京奧運銅牌得主宋玉麒，今天就帶著兒子參加「親子對戰組」，沒想到兒子一開賽開啟「認真模式」，導致宋玉麒頻頻遭到「痛擊」，讓他接受媒體聯訪時打趣表示，給兒子在父親節揍自己機會，「現在小朋友對新奇事物接受度很高，我想這也是另一種趨勢，畢竟運動會一直日新月異。」

2026 ITSPORT虛擬跆拳道全國親子邀請賽8日登場，前跆拳道國手、2008年北京奧運銅牌得主宋玉麒（左）也帶兒子參與。宋玉麒表示，雖與實戰完全不一樣，但整體感覺非常有趣。圖中央社提供

宋玉麒笑說，虛擬跆拳道與平常實戰的感覺完全不一樣，雖然少了一些碰撞，不過還是需要掌控距離、速度節奏，因此玩起來非常有趣，而且可以跨年齡層、性別等，沒有什麼身體限制，所有人都能共同參與，「是非常好的體驗。」

雖然台灣引進虛擬跆拳道的時間比較短，然而宋玉麒看好這個項目成為未來趨勢，就算今年名古屋亞運因時程問題無緣派隊參加，但他認為虛擬跆拳道很有機會在國際間擴大發展。