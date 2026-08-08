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田徑／U20田徑世錦賽簡子傑3000公尺破全國 名列亞洲第6傑
在美國奧勒岡舉行的世界U20田徑錦標賽，台灣旅日長跑新星簡子傑今天在男子3000公尺以7分51秒18名列第6名，不僅刷新U20全國紀錄，更躍居亞洲U20歷年第6傑。
年僅19歲的簡子傑，本季堪稱台灣新生代的「全國紀錄製造機」，目前手握男子1500公尺、3000公尺及5000公尺的全國紀錄，這次前進U20田徑世錦賽舞台，簡子傑今天在男子3000公尺繳出亮眼表現，最後以7分51秒18完賽、拿到第6名，距離銅牌的日本選手本田桜二郎僅差2秒69。
值得一提的是，簡子傑5月在U20田徑亞錦賽才以8分00秒42刷新U20全國紀錄，沒想到經過不到3個月的訓練，簡子傑持續突破，再度改寫自己的U20全國紀錄，更締造台灣首名跑進8分鐘內的選手，同時名列亞洲U20歷年第6傑，展現驚人的進步幅度。
簡子傑來自運動世家，父親簡招旺是田徑教練，而母親許玉芳曾是國內女子5000公尺的全國紀錄保持人，刻在骨子裡的田徑基因，讓簡子傑很早就嶄露頭角，如今成為台灣田徑耀眼新星，接下來他將征戰U20田徑世錦賽的男子1500公尺決賽，尋求再創佳績。
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