籃網賽／2026亞洲錦標賽 中華隊首戰不敵泰國隊

在香港舉行的2026亞洲籃網球錦標賽，中華隊今天（8日）在預賽首戰泰國隊，中華隊全場雖苦苦追趕，不過終場仍以31：59不敵泰國隊，中華隊將在明天（9日）出戰日本隊。

今年亞洲籃網球錦標賽分盃組與盤組兩級進行，中華隊被分在盤組，同組還有日本、巴基斯坦、泰國及南韓等隊。其中泰國隊實力最被看好，中華隊首戰就遇強敵泰國隊，一開賽就陷入苦戰，前二節打完即15：30落後達15分，最後輸給泰國28分。

而首次在國家隊中加入外籍球員，奈及利亞籍身高195公分的彼葳，首度代表中華隊出賽即表現不俗，靠著身高優勢，頻頻在籃下得分，成為中華隊得分的主力，可惜獨木難支。中華隊明天將迎戰宿敵日本隊，爭取在勝場開張。