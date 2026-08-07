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國家運動產業發展中心 官網與品牌識別標誌重磅啟用

聯合新聞網／ 綜合報導
國家運動產業發展中心（7）日公開官網及全新識別標誌。圖／國家運動產業發展提供
國家運動產業發展中心（7）日公開官網及全新識別標誌。圖／國家運動產業發展提供

打造「跨域、賦能、國際化」新引擎 驅動台灣運動產業升級

國家運動產業發展中心」（Taiwan Institute of Sports Industry, TISI，以下簡稱運發中心）今（7）日宣布正式啟用官方網站，並同步發表全新識別標誌，象徵品牌核心治理精神，宣示台灣正式跨入以跨域創新、商業賦能與國際對接為核心的運動產業經濟新紀元。

作為政府與民間企業間的關鍵橋梁，運動部轄下之運發中心自114年10月1日啟動籌備，並於115年2月1日正式運營，持續加速台灣運動產業升級轉型。中心肩負促進產業升級、健全賽事治理、推動競技運動職業化、優化場館運營體驗以及深化休閒運動產業化等多重使命，致力以「運動創新、產業活力、幸福全民」為願景，為台灣運動產業注入無限動能。

融合四項核心價值 全新LOGO展現動態共好意象

全新識別標誌以「TISI」四個字母為設計核心，融入共好（Teamwork）、創新（Innovation）、分享（Sharing）與誠信（Integrity）四項核心價值。視覺上以流線型動態運動員意象呈現，象徵運發中心作為產、官、學、研之間的合作橋梁，持續推動資源整合，引領台灣運動產業邁向高附加價值鏈。

扮演施政前鋒部隊 串聯產官力量壯大生態系

在政策推進與產業串聯上，行政院副院長鄭麗君於諮詢小組會議中期許中心成立後，能夠作為中介組織，協助運動部推動重點工作，包括擴大運動人口、社區運動產業化、運動場館普及化、賽事產業化、壯大運動產業生態系、促進產業投融資及企業贊助、帶動運動相關產業健全發展。國科會吳誠文主委也提出重要建言，盼能集結產業力量轉化成大健康產業藍圖，讓運動成為全民文化的一部分。而運動部長李洋提出的六大施政願景中，運發中心正是其中「促進產業成長」的前鋒部隊。

運發中心董事長鄭仁傑表示：「運發中心是政府與產業之間的樞紐，我們推動的具體目標包括競技運動職業化、休閒運動產業化、運動場館生活化及賽事運動專業化；我們期盼引導企業資金與資源注入活水，讓運動員、運動產業及全民一同共榮共好，打造更具競爭力的運動產業生態系。」

運發中心落實四大目標 盼產業共融共好

運發中心未來會透過政策引導與資源挹注，帶動運動科技與品牌加值。為妥善達成目標，團隊設立跨域創新處、賽會輔導處、產業促進處及全齡運動發展處提供專業服務。運發中心將落實《運動產業發展條例》以健全投融資與法制環境；提升民眾觀賽體驗進而更願意參與運動、健全粉絲經濟生態鏈以促成跨界、跨域的優質環境。

展望未來，運發中心將持續透過跨域創新、深化賽事輔導與擴大投融資媒合，引領台灣從「運動熱潮」轉化為穩健的「產業實力」，攜手全民與企業共同見證台灣運動產業發展的新里程碑。

為具體展現產業與生活共融的願景，運發中心同步正式發布首支形象影片。影片邀請棒球名將胡金龍、啦啦隊員一粒及輔大啦啦隊、棒球美少女「LOLO樓樓」樓季涵、女籃選手黃鈴娟、男籃選手高錦瑋，以及東園國小師生共同參與拍攝，透過各級代表性運動員、啦啦隊員及基層學校師生的共同參與，勾勒出台灣運動產業平權、多元且充滿生命力的生態全景。

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