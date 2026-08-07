韓國羽賽／蘇力揚惜敗大馬詹俊為止步8強 台灣選手全數淘汰

BWF超級300的韓國羽球大師賽，今天進行各組8強，台灣僅存的3組人馬分頭出擊，可惜全都遭淘汰；其中男單蘇力揚，以21比23、21比10、18比21惜敗馬來西亞詹俊為。

世界羽球總會（BWF）男單排名第42名的蘇力揚，曾在今年6月拿下過超級300等級的美國羽球公開賽冠軍，實現生涯首座超級系列賽事的冠軍。

今天在韓國羽球大師賽，是生涯第3度對壘世界排名第72名的詹俊為；首局開打，節奏和進攻都掌握在對手身上，雙方11比11平手後，詹俊為逐漸拉開差距，始終保持小幅領先。

儘管蘇力揚在17比20時追回3個局末點，但最終仍被對手率先拿下；第2局輪到蘇力揚火力全開，加上對手刻意保留體力的情況下，很輕鬆的就以21比10扳回一局。

決勝第3局，現年29歲經驗老到的詹俊為，在3比3平手後就控制節奏取得領先，反觀蘇力揚主動失誤過多，幾次主動強攻也都出界，最終就由詹俊為帶走勝利。

另外在男雙賽事，被大會列為第3種子的台灣組合黃睿璿、何志偉，今天對上日本組合澤田修志、谷岡大后，以19比21、15比21落敗；女雙林芷均、楊筑云則以18比21、14比21不敵中國組合遭淘汰。