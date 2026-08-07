企業射箭／休息2個月後回歸新莊 陽光草坪「龍頭對決」

2026第8年企業射箭聯賽將於8、9日在新北市新莊體育園區陽光草坪進行第2周賽程，首戰就是目前排名並列第一的寒舍集團對決新竹市愛山林，勢必精彩可期。

本季賽程自5月30日開幕，經歷2個月休息後終於回歸，8日上午9時為寒舍對愛山林，兩隊目前總積分7分共享龍頭。寒舍開幕戰3：3戰和新北凱撒，次役4 ：2彰化銀行，當中謝佩涓連克凱撒「雷母」雷千瑩與上季「不敗女王」邱意晴，開季狀況「絕好調」。

愛山林由2024年巴黎奧運國手林子翔領軍，目前個人賽也是2連勝，包括6 ：5擊退奧運隊友的凱撒戴宇軒。另外女射手張庭瑜目前是陣中活棋，女單、混雙、女團都有她身影，出賽3場拿下2勝，表現可圈可點。

8日第二場為11時30分新濠建設對凱撒，下午2時為彰化銀行迎戰協會青年。9日3場賽事時間相同，依序為協會青年挑戰凱撒、寒舍對新濠、彰銀對愛山林。比賽全程在官方YouTube頻道直播（https://www.youtube.com/@ceal8764/streams）。

今年亞運將於9月19日於日本名古屋開戰，國手多為企業聯賽好手，尤其首度加入聯賽的複合弓項目國手均有望亮相，包括張正韋與陳怡瑄（新濠建設）、陳界綸與黃逸柔（新北凱撒）、顏子翔與陳芳翊（協會青年），現場不收門票自由入場，歡迎北部箭迷把握亞運前倒數機會親自到場替選手加油。郁