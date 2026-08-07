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運動部／高齡健康產業博覽會 全民署打造主題館邀同樂

中央社／ 台北7日電
行政院政務委員陳時中（左四）、經濟部部長龔明鑫（左五）等人參與「第三屆高齡健康產業博覽會」。圖／經濟部提供
行政院政務委員陳時中（左四）、經濟部部長龔明鑫（左五）等人參與「第三屆高齡健康產業博覽會」。圖／經濟部提供

台灣正邁入超高齡化社會，運動部全民運動署從今天起一連3天，在世貿一館的「第3屆高齡健康產業博覽會」打造全民運動主題館，邀請民眾一起響應「好肌力、超齡活」的活動。

今年主題館以「實用導向、運動平權、科技運動」3大特色，透過體適能檢測、科技運動體驗、適應運動輔具及運動村里成果展示，並邀請民眾現場許下「運動承諾」，將展覽體驗轉化為持續進行的運動習慣。

現場特別規劃可親身參與的「科技AI活力旅程」，高齡者及身心障礙者可於現場透過體適能檢測，了解身體組成、肌力、柔軟度、心肺耐力、敏捷與平衡能力等指標，作為日後健康管理及運動規劃的重要參考。

為落實運動平權理念，展場同步設置適應運動輔具展示體驗區，包含地板滾球、布袋球、樂活跑步車等，落實身心障礙者及高齡者的運動平權；同時展出「運動村里認證計畫」成果，顯示各社區結合在地銀髮健身俱樂部、青銀共融活動及原住民族在地運動文化。

全民運動署長房瑞文表示，歡迎民眾於展覽期間到運動部主題館參觀，在完成檢測、闖關體驗後，留下願意持續實踐的「運動承諾」，打造生活小目標，例如每天多走一段路、每週固定肌力訓練、邀請家人一起運動，或持續規律運動活動。

運動 高齡者 運動部

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