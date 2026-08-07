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桌球／鄭怡靜對宿敵王藝迪吞敗 WTT橫濱冠軍戰止步16強
台灣女子桌球好手鄭怡靜今天在WTT橫濱冠軍賽女單16強，和宿敵中國好手王藝迪鏖戰40分鐘，仍以16比14、8比11、5比11、8比11落敗，不但無緣8強，也吞下對戰9連敗。
世界桌球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽，僅舉行男、女單打項目32強，台灣男單林昀儒、郭冠宏都在首輪淘汰出局；台灣女單則有鄭怡靜、葉伊恬挺進16強。
世界排名前2的中國女單孫穎莎、王曼昱這次都沒有參加橫濱冠軍賽，鄭怡靜今天迎戰生涯宿敵，前8次交手都沒有贏過的世界排名第6王藝迪。
首局開打鄭怡靜和王藝迪就展現出高強度的相持球，雙方反拍互有來回，出現12次平手後，鄭怡靜在15比14出現第6個局末點後，率先主動喊暫停，休息過後順利讓王藝迪回球彈網出界，振奮先拿下首局。
第2局王藝迪抓到鄭怡靜的節奏，刻意加快回球速度，拉出一波5比1攻勢，隨後鄭怡靜也很快改變節奏，2度追到1分差，並且迫使王藝迪在8比7領先時喊出暫停。
只可惜暫停過後，王藝迪還是靠著出色且穩定的相持球，帶出一波3比1攻勢拿下第2局。
第3局開賽兩邊都陷入焦土戰，沒想到在鄭怡靜以2比3暫時落後時，主審竟「亂入攪局」，在沒有明顯拖時間的情況下，給了鄭怡靜第2張黃牌，直接送給對手1分。
儘管鄭怡靜後續仍追至4比5的1分差，但無奈節奏已經受到影響，又被對手連得4分拉開差距，拱手讓出第3局。
第4局鄭怡靜開賽就是5比1攻勢打出反撲氣焰，無奈後續王藝迪展現出強大的相持球功力，不論正、反拍幾乎沒有弱點，一口氣連得7分逆轉戰局，也讓鄭怡靜再度吞敗。
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