足球／國際足總撤私有化提案非洲相挺 歐洲足總仍不滿持續抵制

國際足總（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）撤回世界盃私有化提案後，非洲足協表態支持，但歐洲足總持續抵制。歐洲足總今天以強硬聲明指出，撤回抵制的條件尚未滿足。

法新社報導，英凡提諾先前的世界盃私有化提案在引起極大爭議後撤回，隨後國際足總於摩洛哥召開緊急會議，資深主管「全力支持」英凡提諾。這名56歲的瑞士籍官員，現在更獲得非洲足球協會（CAF）力挺。

國際足總原本計劃成立半私有化子公司「FIFAForward Enterprise」（FFE）負責經營世界盃和其他賽事，由國際足總掌握過半股權，但這間估值200億美元的公司，希望透過「謹慎挑選長期投資人」籌資42億美元，這些投資人將購入「少數且不具控制權」的股權。

歐洲足球總會（UEFA）對此強烈反對並揚言抵制，此案隨後撤回。不過歐洲足總今天在聲明中寫道：「歐洲足球總會旗下各會員協會，對於拒絕參與國際足總賽事所附帶的條件，立場非常明確。」

「第一，出售主要賽事的提案必須撤回；第二，必須獲得保證，企圖以此方式扭曲這項運動的行徑，絕不能再度發生。」

「這些條件尚未獲得滿足。」

歐洲足總雖對英凡提諾撤回提案表示歡迎，但也直言對英凡提諾的主席職務已失去信心，立場並未改變。

英凡提諾明年3月將尋求連任，歐洲足總已有多個會員協會撤回對他的支持。知名批評者、挪威足協主席克勞維尼斯（Lise Klaveness）明天將召開記者會，屆時可能會讓這場風波愈演愈烈。

向來支持英凡提諾的南美足球總會（CONMEBOL）也對此事相當不滿，協會聲明寫道：「理事會一致表達對於一再採取單方面行動的憂慮，這些行動並未透過對話，也未透過為處理此類情況而設立的機制。」

南美足總表示，若有人要挑戰英凡提諾連任並在11月18日提名截止前浮現，南美足總支持在明年選舉正面對決，不會容忍任何其他形式。

中北美洲及加勒比海足球協會（CONCACAF）先前曾批評國際足總的提案，協會主席蒙塔格利安尼（Victor Montagliani）更呼籲「對這屆主席任期進行全面清算」。

蒙塔格利安尼被視為國際足總主席改選的潛在挑戰者，但協會目前並沒有對這起風波的後續回應，亞洲足球聯盟（AFC）亦同。

世界職業足球員協會（FIFPro）也反對英凡提諾的提案，稱其為「對主席職權的嚴重濫用」。