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高球／潘政琮睽違17個月復出 PGA文罕錦標賽首日繳70桿

中央社／ 記者黎建忠台北7日電
因為手腕傷勢開刀復健將近1年半的潘政琮，終於在美巡賽復出。 美聯社
因為手腕傷勢開刀復健將近1年半的潘政琮，終於在美巡賽復出。 美聯社

PGA文罕錦標賽今天進行首回合，因為手腕傷勢開刀復健將近1年半的潘政琮，終於在美巡賽復出，抓2博蒂、吞2柏忌繳出70桿，暫並列第102名；至於另名台將俞俊安則並列第11名。

總獎金850萬美元（約新台幣2.73億元）的美國職業高爾夫協會（PGA）舉辦的文罕錦標賽，今天在北卡羅來納州登場，台灣有潘政琮、俞俊安2人參賽。

替台灣摘下東京奧運銅牌的潘政琮，從2025年3月的PGA休士頓公開賽後，就因為手腕傷勢開刀休兵，後續長達將近17個月的漫長復健，6月就曾在次級的光輝巡迴賽參賽熱身，直到今天才首度在美巡賽復出。

在術後復健的時間，潘政琮也專注於國際青少年高爾夫賽事，並且幫助許多台灣青少年球員赴美國參賽，積極培育更多台灣未來之星。

現年34歲的潘政琮在今年從球場的第10洞出發，並且在第12洞的3桿短洞就順利抓博蒂開胡；接著轉場後又在第3洞抓博蒂，只可惜在比賽尾聲的第7、8洞連續吞柏忌，但仍以平標準的70桿完工。

至於另一好手俞俊安表現相當出色，全場抓7博蒂、吞2柏忌繳出65桿的佳績，追平他本季的最佳開局，暫時並列第11名，俞俊安目前已經連續3場美巡賽都順利晉級，本週晉級機會也相當濃厚。

PGA文罕錦標賽首回合因為天候因素，仍有12人未完賽，暫時由地主球員霍斯勒（Beau Hossler）以61桿單獨位居領先。

潘政琮 奧運 高爾夫

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