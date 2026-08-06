足球／Formosa 7s國際論壇登場 西班牙兩大職業俱樂部來台交流

2026 Formosa 7s國際青少年足球錦標賽8月5日至9日於高雄市立楠梓足球場盛大舉行，今年除吸引來自8個國家、192支隊伍、超過9000名球員及隊職員齊聚高雄交流競技外，更舉辦「2026 Formosa 7s國際足球論壇」，邀集西班牙甲級足球聯賽（LALIGA）、西甲職業俱樂部青訓教練，以及高雄Attackers FC西班牙籍教練團共同對談，以「世界冠軍的養成之路：西班牙足球人才培育體系」為主題，深入分享西班牙足球如何打造世界級球員，讓台灣教練、球員及家長近距離接軌國際足球最新觀念。

2026 FIFA世界盃冠軍，西班牙國家隊勇奪，再次證明完整青訓體系的重要性，其中26名世界盃冠軍成員中有25人出身LALIGA俱樂部青訓，更成為全球足球界關注的典範。台灣近年積極投入基層足球，Formosa 7s已逐漸成為亞洲重要的青少年國際交流平台，希望透過持續與柏文健康事業合作，引進更多西班牙足球教育資源，讓國際交流成為台灣足球成長的重要養分。

高雄Attackers FC男足教練表示，沒有任何一位球員適用相同的培養模式，教練必須依照每位孩子的能力與個性調整訓練方式，而俱樂部長期投入青訓，更是建立人才培育系統的重要基礎。高雄Attackers FC女足教練José Luis Rojas則認為，足球教育的核心並非背誦戰術，而是培養理解比賽、思考比賽的能力，讓球員知道每一次傳球、跑位與決策背後的意義，才能真正建立屬於自己的足球思維。

Formosa 7s不只是國際青少年足球賽，更希望成為亞洲重要足球交流平台。除了邀請世界各地球隊來台參賽，更持續透過國際論壇、教練交流及職業俱樂部合作，將世界頂尖足球知識帶進台灣，讓教練、球員及家長直接與國際接軌，深化台灣足球發展的深度與廣度。本屆賽事特別感謝運動部、高雄市政府運動發展局、高雄市政府經濟發展局的大力支持，以及信捷、TriggerPoint、永豐金證券、中油美耐吉潤滑油、DA VILLAGE、台灣美津濃公司、Matrix（喬山）及足翼運動管理行銷等企業夥伴共同投入資源，攜手打造國際級賽事平台。透過政府與企業協力，不僅讓更多世界級青少年球隊來到高雄交流，也持續提升台灣青少年足球的國際能見度，為台灣足球發展注入更多能量。