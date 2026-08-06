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排球／張育陞狂轟30分 中華隊亞東錦標賽五局大戰惜敗南韓

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
張育陞（14號）慶祝。圖／蒙古排球協會（Mongolian Volleyball Association）提供
張育陞（14號）慶祝。圖／蒙古排球協會（Mongolian Volleyball Association）提供

2026年男子亞洲東區排球錦標賽於8月5日至9日在蒙古烏蘭巴托登場，中華男排今天小組賽第二戰和南韓上演五局大戰，決勝局更激戰到「丟士」，最終以23：25、25：22、22：25、25：21、22：24無緣逆轉，預賽戰績累積1勝1負，明天將和日本正面對決爭奪4強門票。

面對今年名古屋亞運同組的南韓，中華男排主力戰將張育陞首局就展現強大火力，單局砍下6分為球隊奠定領先，但局末韓國憑藉發球打破僵局，逆轉先下一城；次局中華隊靠温逸凱重扣得手加上張育陞發球得分，劉昱麟也在關鍵時刻挺身而出緊咬分差，局末由温逸凱在前、後排接連取分，幫助中華隊以 25：22扳回一城。

決勝局中華隊在張育陞有單局拿下10分的表現領軍下，和南韓比分一路拉鋸，可惜22：22後南韓連下2分，帶走五局大戰勝利。

張育陞今天獲得全場最高的30分，温逸凱貢獻26分，劉昱麟也有15分的進帳。

張育陞謙虛地將得分歸功於隊友，感謝團隊為他創造出進攻空間與機會。由於亞洲東區錦標賽是他在 2026 年的首場國際賽，他也自評目前並未調整到最佳狀態，無論是與團隊的搭配或個人比賽節奏，都還有進步空間，「希望透過這次比賽一場一場把狀態調整上來，把最好的自己留給後面的亞錦賽和亞運。」

「我覺得今天大家表現最好的是，不管比分領先還是落後都沒有放棄，每一分都很專注地執行戰術，一直互相鼓勵，才能一路和韓國纏鬥到最後。」張育陞指出，今天勝負關鍵在於細節處理，無論是發球穩定度、攔防配合，或是反擊球的把握度，都有機會做得更好。

對於本次賽事的目標，除了爭取佳績外，張育陞認為最重要的還是吸取實戰經驗並累積信心，「希望透過比賽把團隊默契建立得更好，將我們想打出的排球內容慢慢磨合出來。」他也補充，首先會好好調整心情與狀況備戰明天對日本的比賽，力爭亞洲東區的最佳成績。

中華隊本屆與南韓、日本及澳門同在B組，南韓2勝獨走，戰績相同的中華隊和日本明天正面碰頭，勝隊就能前進4強。

南韓 排球 中華隊 籃球

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