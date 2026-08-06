韓國羽賽／蘇力揚扳倒大馬新秀尤陽 晉男單8強

BWF超級300的韓國羽球大師賽今天進行的男單16強，台灣好手蘇力揚以23比21、19比21、21比13扳倒馬來西亞的尤陽，如願挺進8強。

世界羽球聯盟（BWF）男單排名第42名的蘇力揚，曾在今年6月拿下過超級300等級的美國羽球公開賽冠軍，實現生涯首座超級系列賽事的冠軍。

蘇力揚今天是生涯首度對壘第75名的尤陽，首局前段雙方互相拉鋸，比賽中段蘇力揚一度以16比12領先，但後續又被對手追上，雙方打到20比20的Deuce，才讓蘇力揚辛苦收下。

第2局，蘇力揚趁勢一度取得11比5的技術暫停領先，甚至在比賽尾聲還有18比13的優勢，沒想到卻被尤陽連得7分逆轉，不得不讓出第2局。

決勝的第3局，蘇力揚重整旗鼓，雖然開賽就處於落後，但他在雙方9比9的僵局時，靠著多次主動殺球打出一波7比2的攻勢奠定勝基，也打跨對手氣焰，如願生下勝利。

本週的韓國羽球大師賽，台灣羽球代表隊的主力陣容全數休兵，總共僅9組人馬出征。

今天除了蘇力揚在男單率先晉級8強，女雙組合林芷均、楊筑云則以21比17、21比18擊敗馬來西亞組合鍾舒卉、鍾潔瑜，同樣挺進8強。

至於另一男單王柏崴以19比21、18比21的局數敗給韓國朴相龍；混雙組合吳軒毅、楊筑云，以12比21、21比13、11比21不敵馬來西亞組合，止步16強。