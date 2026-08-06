足球／梅西梅開二度 登北美聯賽盃歷史進球王

北美聯賽盃小組賽首戰，阿根廷球星梅西（Lionel Messi）今天梅開二度，率領邁阿密國際以4比2擊敗聖路易斯競技。梅西在聯賽盃累計踢進14球，正式登頂成為賽會歷史進球王。

法新社報導，足壇名將梅西加盟邁阿密國際（InterMiami）後，隨即幫助球隊拿下2023年冠軍；如今他在這項由美國職業足球大聯盟（MLS）與墨西哥超級聯賽

（Liga MX）隊伍共同角逐的賽事中，個人進球數來到賽會創紀錄的14球。

聖路易斯競技（Atletico San Luis）的羅德里格斯（David Rodriguez）在第4分鐘率先破門，不過梅西在7分鐘後就將比數扳平。

邁阿密國際的委內瑞拉籍中場塞戈維亞（TelascoSegovia）在第26分鐘進球，為全隊反超比分。

梅西上半場結束前完成梅開二度，巴西籍後衛米凱爾（Micael）在上半場傷停補時階段更將領先優勢擴大至4比1。

聖路易斯競技的尤倫特（Rafa Llorente）下半場雖然扳回1城，但全隊最終以2比4敗陣。

在其他今天登場的北美聯賽盃小組賽中，達拉斯以2比0擊敗克雷塔羅（Queretaro）。