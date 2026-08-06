聽新聞
0:00 / 0:00
亞洲花滑錦標賽中華隊奪1金5銀2銅 團隊表現超出預期
2026亞洲公開花式滑冰錦標賽於昨晚落幕，台中華代表隊共拿下1金5銀2銅。中華民國滑冰協會秘書長黃嘉德今天向中央社表示，代表隊整體成績較去年進步，表現超出原先預期。
本屆亞洲公開花式滑冰錦標賽於8月1日至5日晚間在印尼雅加達Oasis Centre Arena冰場舉行，中隊共派21名選手出賽，其中低齡男子組由林靖倢奪金，鄭祐霆及女子組陳瀅心摘銀；大齡女子組由林榆芯摘銀；少年男子組由林蔚然摘銀、李旭珩獲銅牌；成年男子組由李宇翔獲銅牌，女子組蔡玉鳳摘銀。
黃嘉德告訴中央社，中華隊選手在低齡組表現不錯，但升上青年組後，面對日本、韓國等強隊，競爭更加激烈；協會將安排選手參加更多國際賽事，累積實戰經驗，逐步提升競爭力。
13歲花滑新星阮維德去年在少年組奪金，今年首度升上青年組參賽。他接受中央社訪問表示，面對更高年齡層的比賽，雖然緊張，但仍全力以赴代表台灣爭取佳績。
他說，升上青年組後，有機會接觸更多國際賽事及選手，未來會持續加強訓練，並以挑戰高難度的四周跳為目標。
教練曹志禕指出，因應國內暑假冰場資源有限，團隊將透過移地訓練準備接下來的國際賽事，並視訓練情況提升技術難度，協助選手在比賽中發揮平時訓練成果。
此外，黃嘉德表示，協會此次除率隊參賽外，也向國際滑冰總會（ISU）表達爭取明年亞洲公開花式滑冰錦標賽在台灣舉辦的意願，盼透過舉辦國際賽事，增加台灣與各國交流的機會，也讓更多人認識台灣。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。