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亞洲花滑錦標賽中華隊奪1金5銀2銅 團隊表現超出預期

中央社／ 中央社
中華隊在亞洲花滑錦標賽低齡男子組金包銀，金牌林靖倢(中)、銀牌鄭祐霆(左) 中華民國滑冰協會提供
中華隊在亞洲花滑錦標賽低齡男子組金包銀，金牌林靖倢(中)、銀牌鄭祐霆(左) 中華民國滑冰協會提供

2026亞洲公開花式滑冰錦標賽於昨晚落幕，台中華代表隊共拿下1金5銀2銅。中華民國滑冰協會秘書長黃嘉德今天向中央社表示，代表隊整體成績較去年進步，表現超出原先預期。

本屆亞洲公開花式滑冰錦標賽於8月1日至5日晚間在印尼雅加達Oasis Centre Arena冰場舉行，中隊共派21名選手出賽，其中低齡男子組由林靖倢奪金，鄭祐霆及女子組陳瀅心摘銀；大齡女子組由林榆芯摘銀；少年男子組由林蔚然摘銀、李旭珩獲銅牌；成年男子組由李宇翔獲銅牌，女子組蔡玉鳳摘銀。

黃嘉德告訴中央社，中華隊選手在低齡組表現不錯，但升上青年組後，面對日本、韓國等強隊，競爭更加激烈；協會將安排選手參加更多國際賽事，累積實戰經驗，逐步提升競爭力。

13歲花滑新星阮維德去年在少年組奪金，今年首度升上青年組參賽。他接受中央社訪問表示，面對更高年齡層的比賽，雖然緊張，但仍全力以赴代表台灣爭取佳績。

他說，升上青年組後，有機會接觸更多國際賽事及選手，未來會持續加強訓練，並以挑戰高難度的四周跳為目標。

教練曹志禕指出，因應國內暑假冰場資源有限，團隊將透過移地訓練準備接下來的國際賽事，並視訓練情況提升技術難度，協助選手在比賽中發揮平時訓練成果。

此外，黃嘉德表示，協會此次除率隊參賽外，也向國際滑冰總會（ISU）表達爭取明年亞洲公開花式滑冰錦標賽在台灣舉辦的意願，盼透過舉辦國際賽事，增加台灣與各國交流的機會，也讓更多人認識台灣。

雅加達 團隊 花式滑冰

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