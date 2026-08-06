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桌球／葉伊恬橫掃澳洲華裔好手 WTT橫濱冠軍賽女單首場過關

中央社／ 台北6日電
葉伊恬WTT橫濱冠軍賽首場過關。 新華社
葉伊恬WTT橫濱冠軍賽首場過關。 新華社

在日本舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）橫濱冠軍賽，台灣潛力新星葉伊恬今天在首輪以3比0橫掃澳洲華裔好手劉楊子，順利通過首輪考驗、晉級女單16強。

年僅18歲、世界排名第40的台灣女將葉伊恬，生涯首度挑戰世界桌球職業大聯盟冠軍賽層級（WTTChampions）賽事，女單首輪對戰世界排名第31、打法特殊的澳洲華裔好手劉楊子，不過葉伊恬在戰術執行到位情況下，如願以3比0奪勝晉級。

此役首局開打後，葉伊恬雖然一開始處於落後局面，不過一直緊咬比分、給予對手壓力，終於在把握機會連得4分，不僅逆轉比分，更以11比9先馳得點。葉伊恬在第2局加快節奏，順利限制對手發揮，開局就打出6比0猛烈攻勢，就算面臨對手發起反攻，葉伊恬仍以11比6手握聽牌優勢。

保持絕佳狀態進入第3局，葉伊恬頻頻打出刁鑽球路，讓對手無力招架，最後連得5分再以11比5直取勝利。葉伊恬僅花費不到22分鐘就在首輪過關，接下來將挑戰世界排名第7的日本名將早田希娜，競爭女單8強門票。

澳洲 葉伊恬 橫濱

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