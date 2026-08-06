世足賽／韓國警方搜索足協辦公室 調查世界盃主帥洪明甫任命案

韓國警方今天突擊搜查韓國足球協會，作為調查世界盃國家隊總教練任命案的其中一環。韓國代表隊在本屆世足表現不理想，無緣晉級32強淘汰賽。

警方發言人告訴法新社，警方在韓國足球協會（Korea Football Association）辦公室展開「搜索與扣押行動」，調查在聘任前總教練洪明甫（HongMyung-bo）過程中涉嫌「妨礙業務」的指控。

在美國、墨西哥與加拿大合辦的48隊世界盃中，韓國在小組賽以0比1爆冷不敵南非遭淘汰，57歲的洪明甫隨後於6月請辭。

韓國足球協會2024年聘任洪明甫一事早已引發質疑，但自韓國無緣晉級世界盃32強淘汰賽後，各界開始拿放大鏡檢視此任命案。

發言人告訴法新社，首爾警方表示，金融犯罪調查人員「正在調查聘任洪明甫的過程中，是否涉及妨礙業務的指控」。

韓國媒體報導，有關當局正在調查韓國足協高層是否不當干預洪明甫任命案，此舉涉嫌違反內部規則。

韓國媒體曾稱2026年世界盃代表隊為「黃金世代」，並對擁有前托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）球星孫興慜、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）後衛金玟哉（Kim Min-jae）以及前巴黎聖日耳曼（Paris Saint-Germain）中場李剛仁（Lee Kang-in）的陣容寄予厚望。

7月底，洪明甫遭一個國會議員委員會傳喚時，他在會中表示，對於代表隊表現不佳，他將「負起全部責任」。

韓國總統李在明（Lee Jae Myung）則發表聲明，將世足失利歸咎於被提拔到領導階層的「無能之輩」，暗指「忠誠與派系主義」玷汙了足壇高層的人才遴選。

在世界盃對上南非的關鍵比賽中，洪明甫在上半場決定讓孫興慜坐板凳，讓許多球迷感到困惑與憤怒。6月，洪明甫結束世界盃比賽返國時，韓國球迷在機場報以噓聲並高喊「洪明甫下台！」，同時為在他後面出現的球員鼓掌喝采。

洪明甫坦言，他難以理解究竟哪裡出了問題。

在上月的國會聽證會上，國會議員也聲稱洪明甫的薪資高達38億韓元（約新台幣8281萬元），據稱在國家隊總教練薪資中屬於高標。洪明甫當時表示這個數字有誤，但拒絕透露正確金額。