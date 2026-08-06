足球／福爾摩沙七人制足球賽登場 192隊、6000人湧進高雄創新高

第三屆福爾摩沙國際七人制足球錦標賽5日在楠梓足球場揭幕，來自9國、192支隊伍參賽，連同隊職員及家屬逾6000人齊聚高雄，規模再創新高，讓這項賽事站穩亞洲青少年足球交流的重要舞台。

由高雄市運發局與柏文健康事業共同打造的Formosa 7s，2024年創辦以來，目標是讓國內年輕球員不用遠赴海外，也能與世界各地青訓隊伍同場競技，在實戰中累積國際經驗。

今年來自台灣、日本、西班牙、香港、菲律賓、泰國、越南、新加坡及澳門等，共192支參賽隊伍、其中包括30支國外隊伍，預計有810位國際選手及隊職員、2916位國內球員。

最大亮點莫過於西甲勁旅比利亞雷亞爾與赫塔費U16青訓隊首度來台交流，流暢傳導、細膩腳法與高強度攻防，讓場邊觀眾直呼過癮，也讓台灣小將近距離感受歐洲頂級青訓的節奏與訓練成果。

賽事橫跨楠梓足球場、高雄國家體育場、高雄大學及鳳山體育場四大場館，考驗城市承辦大型國際賽事能力，也帶動住宿、餐飲、交通與觀光商機。運發局預估，5天賽事將吸引大量國內外家庭停留高雄，透過運動交流認識城市文化。

運發局長侯尊堯表示，許多海外球隊會利用比賽空檔走訪景點、品嚐在地美食，足球已成為高雄向世界展現城市魅力的媒介，盼透過Formosa 7s深化國際交流，逐步打造高雄成為亞洲青少年足球重鎮。

今年比照去年發放6800張、每張50元的商圈夜市優惠券，可於40多處商圈夜市及400多家合作店家使用，讓來自各地的選手、教練與家長，把比賽記憶延伸到城市街頭。

侯尊堯說，賽事免費開放進場觀賽，市府也安排免費接駁車往返新左營站、楠梓足球場、高雄國家體育場及高雄大學，希望吸引更多球迷進場，感受國際青少年足球賽事的熱血氛圍。

福爾摩沙國際7人制足球錦標賽組別橫跨U8-U16，今年計有9國共192支隊伍報名參賽。圖／高雄市運發局提供

福爾摩沙國際7人制足球錦標賽組別橫跨U8-U16，今年計有9國共192支隊伍報名參賽。圖／高雄市運發局提供

福爾摩沙國際7人制足球錦標賽組別橫跨U8-U16，今年計有9國共192支隊伍報名參賽圖／高雄市運發局提供