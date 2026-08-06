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籃網球／亞洲錦標賽在香港 中華隊今出發 8日首戰泰國

聯合報／ 即時報導
中華籃網球隊今天前往香港參加亞洲錦標賽，首次有外籍球員加入。圖／中華民國籃網球協會提供
中華籃網球隊今天前往香港參加亞洲錦標賽，首次有外籍球員加入。圖／中華民國籃網球協會提供

兩年一度的亞洲籃網球錦標賽今年將由香港主辦，共有11個國家代表隊參賽，中華隊今天（6日）啟程前往香港，將於8日首戰泰國隊，全隊經過近半年集訓後士飽馬騰，將全力爭取旗開得勝。

亞洲籃網球錦標賽今年進入第14屆，首次分盃組與盤組兩級進行，盃組包括香港、新加坡、馬來西亞、斯里蘭卡、馬爾地夫及印度等隊，盤組包括中華隊、日本、巴基斯坦、泰國及南韓等隊。

中華隊由2位資深教練宋洪經、李基福督軍，陣中不乏籃網球老將，最大特點是首次在國家隊陣營中加入外籍球員，是由大專女籃賽常勝將軍何正峰帶領的中信金融管理學院奈及利亞籍女將彼葳，195公分高的彼葳加入中華隊將可提升中華隊在射球區的即戰力。中華隊陣中的籃網球老將包括黃渝文、諶怡君、萬詩婷、鄭靖穎等，及最近幾年加入的新血郭美詩、古鈺婷、鄭安妤、陳孜綺、顏彗安、黃子芸、曾巧翎，戰鬥力十足。

今年首次加入籃網球陣營的中信金融管理學院，在中華隊集訓過程提供諸多人力與資源協助，並由何正峰擔任領隊，體能教練林建烽協助訓練，全隊今天啟程後，除8日首戰泰國隊，9日再戰日本隊，10日與南韓隊交兵，11日休兵，12日對戰巴基斯坦。

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