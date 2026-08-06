蒙特婁網賽／溫布頓決賽後首戰 澤瑞夫爆冷遭逆轉

荷蘭網將格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）今天在蒙特婁名人賽打出代表作，面對德國世界排名第3的奧運金牌、今年法網冠軍澤瑞夫（Alexander Zverev），德國好手在失去首盤下演出逆轉勝，以6：7（3：7）、6：2、6：4拍下頭號種子，爆冷闖進32強。

蒙特婁名人賽單打96籤，名列頭號種子的澤瑞夫首輪輪空，不料溫布頓打進決賽後的第一場比賽就滑鐵盧，遭目前世界排名69的格里克斯普爾擊落。

這是格里克斯普爾生涯面對世界前5的第3場勝利，不過他最高排名曾到第21位，今天也拿出好狀態，全場轟出20記正手拍致勝球，上網表現也出色，18次放網拿下17分，最終在2小時34分鐘大戰上演屁轉勝。

「這是我最特別的勝利之一，我有非常辛苦的賽季，很不容易，我好幾次都很想丟毛巾投降，但我最近更認真訓練，最近幾周練習狀況也很不錯，我覺得這只是時間問題。」格里克斯普爾場中訪問時再次提到，這場勝利對他十分特別，「尤其對手是像澤瑞夫這樣的選手。」

這場比賽也是格里克斯普爾對戰澤瑞夫的第3場勝利，儘管交手記錄仍以3勝9敗居下風，仍是為硬地賽季注入強心針。

格里克斯普爾提到，過去和澤瑞夫交手時，浪費很多破發機會，不過這次有包廂裡的團隊當後盾，讓自己能在場上保持冷靜和競爭力，「如果沒有包廂這些夥伴，我可能已經輸掉這場球了。」