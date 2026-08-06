世足賽／主席推私人資本惹議 FIFA道歉坦言犯錯

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）先前計畫引入私人資本投資世界盃的計畫，足壇反應分歧，在歐洲足球總會（UEFA）強烈反對下，英凡提諾先前已宣佈撤回計畫，FIFA今天更為這件計畫道歉，不過出席摩洛哥峰會的高級職員仍重申對英凡提諾的全力支持。

FIFA的聲明中表示，秘書長格拉夫斯特倫（Mattias Grafström）和出席會議的管理委員會成員都為陷入困境的英凡提諾表示支持，聲明中也承認「犯錯」，並已向國際足總理事會和成員們發信，就錯誤道歉，並承諾「確保此類錯誤不再發生」。

英凡提諾原本計畫成立商業子公司FIFA Forward Enterprise（FFE）來負責營運世界盃及世俱盃等賽事，FFE估值200億美元，國際足總打算出售2成FFE股份，預計可籌集約42億美元資金。

格拉夫斯特倫先前曾公開表示支持因凡蒂諾，但在一封發給所有國際足總工作人員的電子郵件中，他與凡蒂諾現放棄的計劃已劃清界限，且稱上星期發生的一系列事件「令人遺憾和應受譴責」。