足球／福爾摩沙國際青少年足賽 192隊參賽規模創新高

邁入第3屆的2026福爾摩沙國際7人制青少年足球錦標賽，今年賽事規模再創新高，共吸引192支隊伍齊聚高雄，共同打造台灣規模最大國際青少年足球交流平台。

由高雄市政府運動發展局主辦的2026福爾摩沙國際7人制國際青少年足球錦標賽，這次吸引來自台灣、香港、澳門、日本、西班牙、泰國、菲律賓、越南、新加坡等國共192支隊伍參賽，其中包含30支國外隊伍，屆時預計約有900名國際選手、5400名台灣球員共襄盛舉。

在今天登場的開幕表演賽，由西班牙甲級聯賽兩大職業俱樂部比利亞雷亞爾、赫塔費U16青年隊同場競技，雙方全場攻防節奏明快、身體對抗激烈，展現歐洲頂尖青訓實力，終場以1比1握手言和，不僅讓現場球迷大飽眼福，更象徵這項賽事已成為國際青少年足球交流的重要舞台。

2026福爾摩沙國際7人制預估帶動1萬人次參與，並創造新台幣3億元的運動經濟效益，高雄市政府運發局長侯尊堯表示，每年暑假高雄迎接來自世界各地的家庭與文化交流，國外球隊白天比賽，晚上走進六合夜市、駁二藝術特區、旗津及西子灣等景點，透過足球帶動觀光，同時讓世界認識高雄。