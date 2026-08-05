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足球／FORMOSA 7s 萬人湧入高雄 創造逾3億元足球商機

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
192隊、1萬人湧入高雄，FORMOSA 7s掀足球經濟創造3億足球商機。圖／柏文健康事業提供
192隊、1萬人湧入高雄，FORMOSA 7s掀足球經濟創造3億足球商機。圖／柏文健康事業提供

高雄市政府運動發展局主辦、柏文健康事業（健身工廠）共同推動的「2026 FORMOSA 7s國際青少年足球錦標賽」，今年邁入第三屆，賽事規模再創新高，共吸引來自台灣、香港、澳門、日本、西班牙、泰國、菲律賓、越南、新加坡等8國共192支隊伍參賽，其中包含30支國外隊伍，預估約900位國際選手及5400位台灣球員齊聚高雄，共同打造台灣歷來規模最大的國際青少年足球交流平台。

「歐洲足球魅力震撼高雄！」開幕表演賽由西班牙甲級聯賽（LaLiga）兩大職業俱樂部──比利亞雷亞爾與赫塔費U16青年隊同場競技，雙方全場攻防節奏明快、身體對抗激烈，展現歐洲頂尖青訓實力，最終以1比1戰成平手。這場高水準對決不僅讓現場球迷大飽眼福，更象徵FORMOSA 7s已成為國際青少年足球交流的重要舞台，吸引世界級俱樂部來台共襄盛舉。

2026年FORMOSA 7s預估賽事期間，可望帶動約1萬人次參與。參賽隊伍平均停留4至5天，不僅住宿需求大增，也串聯餐飲、交通、百貨商場、夜市及觀光景點等消費，預估可創造3億元運動經濟效益。

「每年暑假，高雄迎接的不只是足球隊，而是來自世界各地的家庭與文化交流。國外球隊白天比賽，晚上走進六合夜市、駁二藝術特區、旗津、西子灣等景點，讓足球帶動觀光，也讓世界透過足球認識高雄。」高雄市府運發局長侯尊堯表示，高雄正逐步建立「足球經濟」，隨著FORMOSA 7s規模逐年擴大，每年暑假都有大量國內外球隊進駐高雄，從飯店住房、餐飲消費、交通接駁，到地方商圈與觀光旅遊，足球已成為高雄暑假城市經濟的重要動能之一。

本屆賽事能持續擴大規模並吸引國際勁旅來台，特別感謝運動部、高雄市政府運動發展局、高雄市政府經濟發展局的大力支持，以及信捷、TriggerPoint、永豐金證券、中油美耐吉潤滑油、DA VILLAGE、台灣美津濃公司、Matrix（喬山）及足翼運動管理行銷等企業夥伴共同投入資源，攜手打造國際級賽事平台。透過政府與企業協力，不僅讓更多世界級青少年球隊來到高雄交流，也持續提升台灣青少年足球的國際能見度，為台灣足球發展注入更多能量。

FORMOSA 7s吸引國際勁旅來台，運動部參事呂忠仁親臨球場。圖／柏文健康事業提供
FORMOSA 7s吸引國際勁旅來台，運動部參事呂忠仁親臨球場。圖／柏文健康事業提供

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