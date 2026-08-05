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足球／福爾摩沙國際七人制錦標賽楠梓開踢 西甲、柏文攜手DAZN舉辦國際論壇

聯合新聞網／ 綜合報導
2026福爾摩沙國際七人制足球錦標賽論壇會後合影。 DAZNTaiwan提供
2026福爾摩沙國際七人制足球錦標賽論壇會後合影。 DAZNTaiwan提供

解析世界冠軍西班牙足球人才培育體系

2026福爾摩沙國際七人制足球錦標賽（Formosa 7s）於8月5日至9日在高雄市立楠梓足球場盛大登場。本屆賽事橫跨U8至U16各年齡組別，集結來自世界各地的青少年足球隊伍齊聚高雄，以球會友、交流競技，打造亞洲重要的青少年足球交流平台。作為本屆賽事的重要國際交流活動，西班牙足球甲級聯賽（LALIGA）、柏文健康事業與DAZN於今日共同舉辦國際論壇，以「世界冠軍的養成之路：西班牙足球人才培育體系」為主題，分享世界冠軍背後的人才培育理念與足球文化，透過國際交流激為台灣青少年足球發展帶來更多啟發。

本次論壇由DAZN台灣西甲主播陳雄威與徐莉婷共同擔任主持人，邀請LALIGA大中華區代表Luca Sandron、西甲比利亞雷亞爾（Villarreal CF）U17青訓教練Marcos Gullón、赫塔菲（Getafe CF）U17青訓教練Felipe Gonzalez、高雄Attackers FC男子隊教練Yago García Oñate、女子隊教練José Luis Rojas，，以及來自西班牙的高雄Attackers球員Andy共同與談，從足球文化、青訓制度、教練培育、球員養成到職業發展等面向，深入解析西班牙長年維持世界競爭力的成功關鍵。

世界冠軍背後的人才培育哲學

教練參與論壇。 DAZNTaiwan提供
教練參與論壇。 DAZNTaiwan提供

適逢西班牙國家隊勇奪2026 FIFA世界盃冠軍，再次證明完整的青訓制度、足球文化與人才培育體系，是成就世界冠軍的重要基石，也讓西班牙足球發展模式成為全球關注的焦點-特別是26位冠軍成員中有25位是出身自西甲俱樂部的青訓體系。LALIGA大中華區代表Luca Sandron表示，台灣足球擁有良好的發展潛力，在DAZN、柏文健康事業及各界持續投入下，已逐步建立穩定的發展平台，未來希望透過更多國際合作，持續深化西班牙足球文化與青訓理念在台灣扎根，讓更多年輕球員擁有接軌國際的舞台。

談到西班牙足球長年維持世界競爭力的關鍵，比利亞雷亞爾U17青訓教練Marcos Gullón指出，西班牙從俱樂部到國家隊建立完整的人才培育體系，每支球隊都有明確的足球哲學、球探制度與培育方向。教練最大的責任並非挑選最優秀的球員，而是打造安全且充滿信任的訓練環境，依據每位球員不同的成長曲線安排訓練內容，協助球員持續成長並發揮潛力。他也以出自比利亞雷亞爾青訓體系, 現為馬德里競技球星和西班牙國腳Álex Baena,為例表示，每位球員都有不同的發展節奏，透過耐心培育，讓更多優秀球員有機會站上最高舞台。

來自西班牙、目前效力高雄Attackers的球員Andy也分享自身經驗。他表示，在西班牙，教練不只是技術指導者，更像是陪伴球員成長的家人與榜樣。成為職業球員需要長時間的堅持、自律與犧牲，過程中難免遭遇挫折，但最重要的是始終記得熱愛足球的初心，享受比賽帶來的快樂。他也鼓勵現場家長成為孩子追逐夢想最堅強的後盾，陪伴孩子一起成長，而非只關注比賽結果。

青訓不只是技術　更重視品格與心理素質

參與論壇教練。 DAZNTaiwan提供
參與論壇教練。 DAZNTaiwan提供

除了完整的青訓制度，與會教練一致認為，世界級球員的養成，更需要建立正確的足球觀念、品格教育與職業態度。赫塔菲U17青訓教練Felipe Gonzalez表示，西班牙青訓除了提升技術與戰術能力，更重視球員的自律精神、心理素質及品格教育，透過數據分析、心理訓練及跨領域教練團隊，全方位陪伴球員成長，協助球員在人格與競技能力同步進步，建立面對壓力與挑戰的能力，才能真正邁向職業足球。

談到西班牙足球理念如何結合台灣足球發展，高雄Attackers FC男子隊教練Yago García Oñate表示，每位球員都有不同的成長背景與能力，因此教練應依據球員條件調整訓練方式，而俱樂部長期投入與支持，更是青訓成功不可或缺的關鍵。他也期待未來有更多俱樂部投入基層足球，共同建立更完善的青訓環境，讓更多孩子真正理解足球、享受足球。

高雄Attackers FC女子隊教練José Luis Rojas則認為，青訓除了技術培養，更應重視品格教育、生活習慣及理解足球的能力。他表示，真正的足球教育不是要求球員死記戰術，而是理解每一次傳球、跑位及射門背後的意義，並保持謙虛、積極學習的態度，才能建立屬於自己的足球思維。

國際交流深化台灣足球發展

DAZNTaiwan提供
DAZNTaiwan提供

DAZN董事總經理江欣鴻表示，2026/27西甲聯賽將於8月16日正式開踢，DAZN除了持續將世界最高水準的足球賽事帶給台灣球迷，更希望透過Formosa 7s及此次國際論壇，將西班牙成功的人才培育理念帶進台灣。他表示，足球發展不能只著眼於競技成績，更需要完善的青訓制度、教練培育及足球文化，期待藉由與LALIGA及柏文健康事業的合作，搭建更多國際交流平台，讓台灣教練、球員及家長有機會接觸世界級足球教育，共同為台灣足球扎根。

共同主辦單位柏文健康事業表示，近年持續引進更多西班牙足球教育資源，希望建立更完善的青少年足球培育環境。此次配合Formosa 7s舉辦國際論壇，不僅讓台灣足球界近距離了解世界冠軍西班牙的人才培育模式，更希望藉由持續交流，深化台灣與西班牙足球合作，攜手打造更具國際視野的青少年足球發展環境。

本次國際論壇不僅是2026福爾摩沙國際七人制足球錦標賽的重要交流活動，更透過LALIGA、西班牙職業俱樂部與台灣足球界的深度對話，分享世界冠軍西班牙的人才培育理念，促進教練、球員及基層足球工作者的國際交流，為台灣青少年足球發展帶來更多啟發與合作契機。DAZN也將於8月9日（日）12:30至18:30現場直播2026福爾摩沙國際七人制足球錦標賽冠軍賽，陪伴球迷共同見證各組冠軍誕生，讓更多球迷透過轉播感受世界青少年足球的熱情與魅力。

赫塔菲U17青訓教練Felipe Gonzalez。 DAZNTaiwan提供
赫塔菲U17青訓教練Felipe Gonzalez。 DAZNTaiwan提供

西甲比利亞雷亞爾U17青訓教練Marcos Gullón。 DAZNTaiwan提供
西甲比利亞雷亞爾U17青訓教練Marcos Gullón。 DAZNTaiwan提供

高雄Attackers FC男子隊教練Yago García Oñate。 DAZNTaiwan提供
高雄Attackers FC男子隊教練Yago García Oñate。 DAZNTaiwan提供

高雄Attackers女子隊教練José Luis Rojas。 DAZNTaiwan提供
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