夏末踏上遼闊雙輪之旅「徐行縱谷－騎見光復」15日花蓮登場

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處辦理的「徐行縱谷－騎見光復」自行車活動，將於15日正式登場，無論是追求風速感的資深單車愛好者，還是期待與家人朋友共度慢活時光的旅客，這趟旅程都將帶領各位深度踏查花蓮光復鄉周邊地區景點，滿足對自由、自然與文化美的無限想像。

花蓮縣光復鄉擁有得天獨厚的自然生態與深厚的人文底蘊，本次「徐行縱谷－騎見光復」活動特別規劃經典且親民的騎乘路線，從光復火車站出發，串聯花蓮觀光糖廠、馬太鞍濕地生態園區、太巴塱部落及大農大富平地森林園區等景點，整段騎行路線平緩順暢，沿途迎著縱谷隨風搖曳的稻浪與山色，讓參加者能以最適宜的車速，細細品味夏末花東最純粹的縱谷風光。

為了讓騎行更增添趣味與深度，活動特別設計「五大特色站點集章尋寶」任務。參加者只要沿途完成集章，即可獲得活動限定的專業單車袖套！五大集章打卡站點各具風采：

1.光復車站｜旅途起點與終點：感受鐵道文化與小鎮生活交織的獨特故事，展開精采的騎行篇章。

2.花蓮糖廠｜懷舊歲月時光：必訪懷舊冰品，漫步於保存完好的復古日式建築群，品味濃濃歷史韻味。

3.太巴塱部落｜阿美族文化核心：體驗台灣原住民族深厚的傳統文化、神話故事與在地工藝之美。

4.馬太鞍溼地休閒農業區｜豐富生態巡禮：走進水草交織的自然生態區，體驗阿美族獨特的 Palakaw 生態捕魚工藝。

5.大農大富平地森林園區｜縱谷龍貓隧道：漫遊廣闊的平地森林與絕美樹海隧道，在大自然中接收滿滿的芬多精洗禮。

縱管處許宗民處長表示，為鼓勵更多民眾支持自行車低碳旅遊，本次活動報名費僅需200元，包含單車租借、餐盒及價值100 元的自主補給消費券，希望透過活動邀請民眾腳踏雙輪實際以消費支持光復鄉的店家與景點，並達到永續旅遊的雙贏效果。活動名額限額100名，額滿為止。