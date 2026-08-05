足球／不是去美國或沙國淘金 「埃及梅西」爆冷轉戰土耳其

「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）離開英超豪門利物浦，不是到沙烏地阿拉伯或美國掏金，而是轉戰土耳其球隊特拉布宗體育（Trabzonspor），讓外界感到震驚。

特拉布宗體育官方宣布，正在和薩拉赫洽談加盟，多家外媒報導，他同意簽下2年合約，將在土耳其延續職業生涯。

薩拉赫今年夏天離開利物浦成為自由球員，這位埃及巨星效力紅軍9季，累積出賽442場、攻進257球，期間贏得英超、歐冠、足總盃、2座聯賽盃、世界冠軍球會盃與歐洲超級盃。

薩拉赫曾與美國職業足球大聯盟及沙烏地阿拉伯球隊傳出緋聞，土耳其聯賽的貝西克塔斯（Besiktas）上周也表示曾向薩拉赫提出報價。特拉布宗體育上季在土超排名第3，取得歐霸參賽資格。

上季薩拉赫狀態下滑，去年曾連3場板凳，他受訪問時曾砲轟利物浦在戰績低迷期間，把他當代罪羔羊。薩拉赫在2026世界盃代表埃及，出賽5場，幫助埃及闖進16強，與阿根廷巨星梅西在國際賽交手，這場比賽許多球迷質疑裁判偏袒阿根廷，最終埃及以2：3輸球。