快訊

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

最想談又動武最多 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

女兒成詐團洗錢人頭戶 北市信義分局長：一時不察學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

足球／不是去美國或沙國淘金 「埃及梅西」爆冷轉戰土耳其

聯合新聞網／ 綜合報導
「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）、梅西。 新華社
「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）、梅西。 新華社

埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）離開英超豪門利物浦，不是到沙烏地阿拉伯或美國掏金，而是轉戰土耳其球隊特拉布宗體育（Trabzonspor），讓外界感到震驚。

特拉布宗體育官方宣布，正在和薩拉赫洽談加盟，多家外媒報導，他同意簽下2年合約，將在土耳其延續職業生涯。

薩拉赫今年夏天離開利物浦成為自由球員，這位埃及巨星效力紅軍9季，累積出賽442場、攻進257球，期間贏得英超、歐冠、足總盃、2座聯賽盃、世界冠軍球會盃與歐洲超級盃。

薩拉赫曾與美國職業足球大聯盟及沙烏地阿拉伯球隊傳出緋聞，土耳其聯賽的貝西克塔斯（Besiktas）上周也表示曾向薩拉赫提出報價。特拉布宗體育上季在土超排名第3，取得歐霸參賽資格。

上季薩拉赫狀態下滑，去年曾連3場板凳，他受訪問時曾砲轟利物浦在戰績低迷期間，把他當代罪羔羊。薩拉赫在2026世界盃代表埃及，出賽5場，幫助埃及闖進16強，與阿根廷巨星梅西在國際賽交手，這場比賽許多球迷質疑裁判偏袒阿根廷，最終埃及以2：3輸球。

梅西 埃及 阿根廷 世足賽

相關新聞

夏末踏上遼闊雙輪之旅「徐行縱谷－騎見光復」15日花蓮登場

由交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處辦理的「徐行縱谷－騎見光復」自行車活動，將於15日正式登場，無論是追求風速感的資深單車愛好者，還是期待與家人朋友共度慢活時光的旅客，這趟旅程都將帶領各位深度踏查花蓮光復鄉周邊地區景點，滿足對自由、自然與文化美的無限想像。

足球／不是去美國或沙國淘金 「埃及梅西」爆冷轉戰土耳其

「埃及梅西」薩拉赫（Mohamed Salah）離開英超豪門利物浦，不是到沙烏地阿拉伯或美國掏金，而是轉戰土耳其球隊特拉布宗體育（Trabzonspor），讓外界感到震驚。

國際少年運動會最動人一幕！肯亞足球小將放棄大好攻門機會 先幫對手穿鞋

ICG國際少年運動會正在花蓮舉行，男子足球賽上演最暖心一幕，肯亞內羅畢代表隊小將Nzau Mutiso，見美國隊守門員奮不顧身防守時鞋子飛出，他放棄大好攻門得分機會，第一時間撿起球鞋還蹲下為對手穿上，運動家精神展露無遺。他賽後說，勝負雖然重要，但相互尊重才是更寶貴的價值。

世足賽／維德角40歲門神月薪智利第2高！足協開特例可使用「沃齊尼亞」

維德角40歲門神沃齊尼亞（Vozinha）在世界盃足球賽成名，最終決定加盟智利豪門科洛科洛體育會，這是一份6個月短約，附帶延長1年選項，月薪約4700萬智利披索（約4.5萬歐元），在該聯賽僅次智利巨星比達爾（Arturo Vidal）。

桌球／WTT冠軍賽橫濱站 林昀儒化解2賽末點仍輸球無緣16強

WTT冠軍賽橫濱站今天展開32強賽程，我國一哥林昀儒遭遇南韓林鐘勳，在第4、5局兩度面臨對手賽末點的情況下，林昀儒雖然成功化解前2個賽末點，但仍是以11：9、9：11、7：11、13：11、9：11敗下陣來，苦吞對戰3連敗，無緣16強賽。

網球／持續休養腕傷 阿爾卡拉斯放棄大賽衛冕、美網也打問號

西班牙前球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）已經因手腕傷勢缺席溫布頓和法網，硬地賽程也受影響，確定缺席今年的辛辛納提名人賽，能否趕上月底登場的美網打上問號。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。