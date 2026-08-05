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國際少年運動會最動人一幕！肯亞足球小將放棄大好攻門機會 先幫對手穿鞋

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
肯亞內羅畢足球代表隊。圖／花蓮縣府提供
肯亞內羅畢足球代表隊。圖／花蓮縣府提供

ICG國際少年運動會正在花蓮舉行，男子足球賽上演最暖心一幕，肯亞內羅畢代表隊小將Nzau Mutiso，見美國隊守門員奮不顧身防守時鞋子飛出，他放棄大好攻門得分機會，第一時間撿起球鞋還蹲下為對手穿上，運動家精神展露無遺。他賽後說，勝負雖然重要，但相互尊重才是更寶貴的價值。

ICG是以城市為主的青少年交流賽事，8月2日在花蓮縣立體育館開幕，之後一連3天舉辦8項競賽，今天閉幕。這場超越勝負的動人畫面，昨天在足球賽場上演。

男子足球B組預賽一場由肯亞內羅畢（Nairobi）與美國馬里恩市（Marion）代表隊交手賽事，肯亞小將 Nzau Mutiso 突破美國隊防線切入射門，遭到美國隊守門員奮力撲救，雙方攻防激烈，美國守門員撲球時右腳的鞋子不慎脫落飛出，球權則回到肯亞隊腳下。

當時攻勢還在進行中，Nzau Mutiso原本有大好得分機會，但他看到守門員鞋子飛掉，第一時間想到的不是再次攻門，卻拾起球鞋主動走向守門員，且因對方戴著手套，Nzau Mutiso還貼心單腳跪地幫忙穿上，繫緊鞋帶，確定安全後才重新投入比賽。

溫馨畫面由隨隊人員捕捉，美國隊教練大受感動，賽後分享而傳出，不少人大讚肯亞選手的運動員風度 ，完美詮釋ICG「友誼、尊重、卓越」的核心精神。

肯亞小將 Nzau Mutiso今天被問到此事，露出笑容說「完全是直覺反應」。他表示，球鞋是足球員場上最重要裝備，沒有球鞋就沒有辦法安全比賽，當時看到對手鞋子掉了，就是當成「自己的鞋子」，一秒都沒有猶豫，馬上拿給對方並幫忙穿上，希望對手也能夠安全的比賽。

Nzau Mutiso說，球場上是競爭對手，但都同樣熱愛足球，他認為勝負固然重要，不過人與人間的互相照顧與尊重，才是超越競技與得分更加寶貴的價值。

花蓮進行的ICG足球賽事，肯亞小將 Nzau Mutiso（左）在賽事進行中放棄大好攻門機會，為美國隊守門員穿鞋。圖／花蓮縣府提供
花蓮進行的ICG足球賽事，肯亞小將 Nzau Mutiso（左）在賽事進行中放棄大好攻門機會，為美國隊守門員穿鞋。圖／花蓮縣府提供

肯亞內羅畢足球小將Nzau Mutiso在ICG賽場上放棄大好攻門機會為對手穿鞋，展現高度運動家風度。圖／花蓮縣府提供
肯亞內羅畢足球小將Nzau Mutiso在ICG賽場上放棄大好攻門機會為對手穿鞋，展現高度運動家風度。圖／花蓮縣府提供

肯亞 足球 國際少年運動會 籃球

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