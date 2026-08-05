世足賽／維德角40歲門神月薪智利第2高！足協開特例可使用「沃齊尼亞」

維德角40歲門神沃齊尼亞（Vozinha）在世界盃足球賽成名，最終決定加盟智利豪門科洛科洛體育會。據外媒報導，這是一份6個月短約，附帶延長1年選項，月薪約4700萬智利披索（約4.5萬歐元），在智利足球聯賽僅次巨星比達爾（Arturo Vidal）。

沃齊尼亞從IG追蹤數不到3萬的無名小卒，變身追蹤數近3000萬的足球巨星。沃齊尼亞生涯大多效力低級別聯賽的小球隊，如今終於成為豪門球隊的一員，沃齊尼亞在記者會上表示。「這決定非常明確。即使過去是在較小的聯賽、效力不算豪門的球隊，但我心裡一直告訴自己，我是屬於大球隊的球員，所以當科洛科洛找上門時，我沒任何疑問。」

科洛科洛早在7月底就宣布簽下沃齊尼亞，但他的到隊時間有延後，他坦言自己也收到其他球隊報價，但科洛科洛始終是第一選擇。

沃齊尼亞是他的暱稱，在葡萄牙語中意思是「奶奶」。依智利足協規定，球員球衣背後必須印上法定姓氏。沃齊尼亞坦言，原本可能無法繼續使用這個暱稱踢球，確實讓他感到沮喪，但智利足協最後決定給予特例，讓他相當欣慰。

沃齊尼亞在世界盃面對西班牙、烏拉圭與阿根廷等強權時表現亮眼，一夕成為全球焦點，他坦言，「世界盃是我足球生涯中最美好的經歷，但那已經是過去式。如今能站在這裡，代表擁有悠久歷史的豪門科洛科洛，是我球會生涯至今最巔峰時刻。參加世界盃承受巨大壓力，我曾對上全世界最強的國家隊，但現在只想努力工作，幫助這支球隊達成目標。」