桌球／WTT冠軍賽橫濱站 林昀儒化解2賽末點仍輸球無緣16強

WTT冠軍賽橫濱站今天展開32強賽程，我國一哥林昀儒遭遇南韓林鐘勳，在第4、5局兩度面臨對手賽末點的情況下，林昀儒雖然成功化解前2個賽末點，但仍是以11：9、9：11、7：11、13：11、9：11敗下陣來，苦吞對戰3連敗，無緣16強賽。

世界排名第7名的林昀儒，過去與世界排名第32名的林鐘勳曾3度交手拿下1勝2敗，但雙方最近一次碰頭已經是2022年，今天再度交手也打出一場激烈的拉鋸戰，林昀儒在首局以11：9率先拿下後，林鐘勳接下來兩局卻以11：9、11：7成功逆轉戰局。

在對手搶先聽牌的情況下，林昀儒第4局雖然一度取得3分領先，但林鐘勳也展現強大韌性，不但在局中逆轉戰局，還一度以11：10取得賽末點，但林昀儒不僅成功化解對手賽末點，還連拿3分，以13：11成功延長戰線。

決勝局，同樣的戲碼再度上演，林昀儒在開局4：1領先的情況下，局中又被林鐘勳打出6：2攻勢逆轉戰局，甚至讓林鐘勳再度以10：8取得兩個賽末點，儘管林昀儒再度化解林鐘勳本場比賽第2個賽末點，但最終面對林鐘勳的強勁正手拍，林昀儒回擊擦網後出界，由林鐘勳以11：9取勝，挺進到16強。