快訊

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／WTT冠軍賽橫濱站 林昀儒化解2賽末點仍輸球無緣16強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒在WTT橫濱冠軍賽32強遭南韓林鐘勳逆轉。 美聯社
林昀儒在WTT橫濱冠軍賽32強遭南韓林鐘勳逆轉。 美聯社

WTT冠軍賽橫濱站今天展開32強賽程，我國一哥林昀儒遭遇南韓林鐘勳，在第4、5局兩度面臨對手賽末點的情況下，林昀儒雖然成功化解前2個賽末點，但仍是以11：9、9：11、7：11、13：11、9：11敗下陣來，苦吞對戰3連敗，無緣16強賽。

世界排名第7名的林昀儒，過去與世界排名第32名的林鐘勳曾3度交手拿下1勝2敗，但雙方最近一次碰頭已經是2022年，今天再度交手也打出一場激烈的拉鋸戰，林昀儒在首局以11：9率先拿下後，林鐘勳接下來兩局卻以11：9、11：7成功逆轉戰局。

在對手搶先聽牌的情況下，林昀儒第4局雖然一度取得3分領先，但林鐘勳也展現強大韌性，不但在局中逆轉戰局，還一度以11：10取得賽末點，但林昀儒不僅成功化解對手賽末點，還連拿3分，以13：11成功延長戰線。

決勝局，同樣的戲碼再度上演，林昀儒在開局4：1領先的情況下，局中又被林鐘勳打出6：2攻勢逆轉戰局，甚至讓林鐘勳再度以10：8取得兩個賽末點，儘管林昀儒再度化解林鐘勳本場比賽第2個賽末點，但最終面對林鐘勳的強勁正手拍，林昀儒回擊擦網後出界，由林鐘勳以11：9取勝，挺進到16強。

橫濱 林昀儒 桌球 籃球

延伸閱讀

桌球／WTT巴西球星挑戰賽 黃愉偼不敵日本好手止步16強

韓職／王彥程第10勝到手 創亞洲外援首位雙位數勝投紀錄

MiLB／林振瑋2A先發5.1局失3分 奪個人本季第4勝

中職／德保拉先發7局無失分 中信兄弟5：0退富邦擺脫墊底

相關新聞

網球／周杰倫曾參賽、葛蘭喬安娜勇闖決賽 一分大滿貫明年重返澳網

今年澳網開打前的「一分大滿貫（1 Point Slam）」，我國女將葛蘭喬安娜一路挺進決賽，這項充滿話題的賽事確定明年持續舉辦。澳網今天宣布，這項受到觀眾喜愛的賽事，明年將於正式賽程前再次舉行，且會先舉行資格賽，正式賽程的獎金高達100萬澳幣。

網球／持續休養腕傷 阿爾卡拉斯放棄大賽衛冕、美網也打問號

西班牙前球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）已經因手腕傷勢缺席溫布頓和法網，硬地賽程也受影響，確定缺席今年的辛辛納提名人賽，能否趕上月底登場的美網打上問號。

桌球／WTT冠軍賽橫濱站 林昀儒化解2賽末點仍輸球無緣16強

WTT冠軍賽橫濱站今天展開32強賽程，我國一哥林昀儒遭遇南韓林鐘勳，在第4、5局兩度面臨對手賽末點的情況下，林昀儒雖然成功化解前2個賽末點，但仍是以11：9、9：11、7：11、13：11、9：11敗下陣來，苦吞對戰3連敗，無緣16強賽。

全台首創森林、湖泊、海岸三大場域 台東首辦定向越野10月登場

台東縣政府首度推出「2026台東定向越野－換個節奏野台東」，打造全台唯一結合森林、湖泊與海岸三大場域的定向越野活動，縣長饒慶鈴今公布活動將於10月3日在森林公園舉行，邀請民眾呼朋引伴報名，一起體驗融合運動、觀光與地方文化的全新旅遊方式。

網球／手腕傷勢未癒 阿爾卡拉斯退出辛辛那提大師賽

主辦單位今天表示，男網世界排名第2的阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）自4月起因手腕受傷缺賽各大賽事，他為了養傷也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。