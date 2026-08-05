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網球／持續休養腕傷 阿爾卡拉斯放棄大賽衛冕

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

西班牙前球王「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）已經因手腕傷勢缺席溫布頓和法網，硬地賽程也受影響，確定缺席今年的辛辛納提名人賽，能否趕上月底登場的美網打上問號。

阿爾卡拉斯最近一場比賽是4月的巴塞隆納公開賽，接續就因右手腕傷勢退出法網和整個草地賽季。他原本是今年辛辛那提名人賽衛冕軍，但因手傷考量退出。

辛辛那提名人賽總監莫蘭（Bob Moran）今天在聲明中表示，明白阿爾卡拉斯已經盡一切努力，盼能盡快回到球場參賽，「我們祝福他早日康復，也期待未來能迎接他再度造訪辛辛那提。」

其實從阿爾卡拉斯近期的訓練影片來看，世界排名第2的「小蠻牛」似乎已經恢復到接近最佳狀態，8月11日開打的辛辛那提名人賽有望復出，不過最終他選擇缺席，能否到紐約挑戰連霸增添變數。

今年美網30日點燃戰火，阿爾卡拉斯在保障出賽名單中，但還沒確認參賽。

阿爾卡拉斯 辛納 溫布頓

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