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全台首創森林、湖泊、海岸三大場域 台東首辦定向越野10月登場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府推出首屆「2026台東定向越野－換個節奏野台東」，10月3日將於森林公園登場，結合森林、湖泊及海岸三大自然場域，打造兼具運動、觀光與探索體驗的特色賽事。圖／台東縣政府提供
台東縣政府推出首屆「2026台東定向越野－換個節奏野台東」，10月3日將於森林公園登場，結合森林、湖泊及海岸三大自然場域，打造兼具運動、觀光與探索體驗的特色賽事。圖／台東縣政府提供

台東縣政府首度推出「2026台東定向越野－換個節奏野台東」，打造全台唯一結合森林、湖泊與海岸三大場域的定向越野活動，縣長饒慶鈴今公布活動將於10月3日在森林公園舉行，邀請民眾呼朋引伴報名，一起體驗融合運動、觀光與地方文化的全新旅遊方式。

饒慶鈴表示，定向越野不只是一項運動，更是一種探索地方的旅行方式，希望透過這項活動，引領民眾走入台東，在跑動的過程中重新發現自然景觀與人文魅力，也找回屬於自己的生活節奏。同時藉由運動結合觀光，吸引更多旅客深入地方、延長停留的時間，帶動地方旅遊與產業發展。

縣府今天舉行宣傳記者會，觀光處邀請定向越野國手林冠宇教練介紹這項運動的特色，分享賽道路線的規畫亮點。活動以台東森林公園為核心場域，串聯森林、湖泊與海岸三大自然景觀，參與者將依循地圖在尋找檢查點的過程中，沿途認識琵琶湖及海岸沿線，體驗不同於路跑的探索樂趣。

觀光處說明，為讓不同族群都能依照自己的步調參與，活動規畫「個人競賽組」及「雙人體驗組」兩大組別進行，其中，個人競賽組以競技挑戰為主，採順點賽制，參賽者須依序完成所有檢查點，以最短時間完成賽程。

另雙人體驗組部分則以共享旅程為特色，採積分賽制，可依策略自由選擇檢查點，邀請親友攜手探索台東，在合作與互動中完成挑戰。完賽者還可獲得活動限定紀念杯，以及與在地品牌「出力釀」合作推出的限定小米酒，為旅程留下專屬紀念。　　

此外，活動同步推出四大特色遊程，分別前進卑南遺址公園、台東市區及知本、成功鎮，內容涵蓋原民文化、寶桑老街與慢食饗宴、知本溫泉區五感療癒、新港小鎮與職人見學等，邀請民眾以定向越野為起點，從一場運動延伸一趟深度旅行。

觀光處表示，活動即日起開放報名，前10天享有限時早鳥優惠。

台東縣政府觀光處邀請定向越野國手林冠宇教練介紹這項運動的特色，分享賽道路線的規畫亮點。圖／台東縣政府提供
台東縣政府觀光處邀請定向越野國手林冠宇教練介紹這項運動的特色，分享賽道路線的規畫亮點。圖／台東縣政府提供

台東 森林 饒慶鈴

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