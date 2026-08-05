全台首創森林、湖泊、海岸三大場域 台東首辦定向越野10月登場

台東縣政府首度推出「2026台東定向越野－換個節奏野台東」，打造全台唯一結合森林、湖泊與海岸三大場域的定向越野活動，縣長饒慶鈴今公布活動將於10月3日在森林公園舉行，邀請民眾呼朋引伴報名，一起體驗融合運動、觀光與地方文化的全新旅遊方式。

饒慶鈴表示，定向越野不只是一項運動，更是一種探索地方的旅行方式，希望透過這項活動，引領民眾走入台東，在跑動的過程中重新發現自然景觀與人文魅力，也找回屬於自己的生活節奏。同時藉由運動結合觀光，吸引更多旅客深入地方、延長停留的時間，帶動地方旅遊與產業發展。

縣府今天舉行宣傳記者會，觀光處邀請定向越野國手林冠宇教練介紹這項運動的特色，分享賽道路線的規畫亮點。活動以台東森林公園為核心場域，串聯森林、湖泊與海岸三大自然景觀，參與者將依循地圖在尋找檢查點的過程中，沿途認識琵琶湖及海岸沿線，體驗不同於路跑的探索樂趣。

觀光處說明，為讓不同族群都能依照自己的步調參與，活動規畫「個人競賽組」及「雙人體驗組」兩大組別進行，其中，個人競賽組以競技挑戰為主，採順點賽制，參賽者須依序完成所有檢查點，以最短時間完成賽程。

另雙人體驗組部分則以共享旅程為特色，採積分賽制，可依策略自由選擇檢查點，邀請親友攜手探索台東，在合作與互動中完成挑戰。完賽者還可獲得活動限定紀念杯，以及與在地品牌「出力釀」合作推出的限定小米酒，為旅程留下專屬紀念。

此外，活動同步推出四大特色遊程，分別前進卑南遺址公園、台東市區及知本、成功鎮，內容涵蓋原民文化、寶桑老街與慢食饗宴、知本溫泉區五感療癒、新港小鎮與職人見學等，邀請民眾以定向越野為起點，從一場運動延伸一趟深度旅行。

觀光處表示，活動即日起開放報名，前10天享有限時早鳥優惠。