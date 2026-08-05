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網球／周杰倫曾參賽、葛蘭喬安娜勇闖決賽 一分大滿貫明年重返澳網

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
周杰倫曾參賽的澳網「一分大滿貫（1 Point Slam）」，明年確定續辦！ 新華社
周杰倫曾參賽的澳網「一分大滿貫（1 Point Slam）」，明年確定續辦！ 新華社

今年澳網開打前的「一分大滿貫（1 Point Slam）」，我國女將葛蘭喬安娜一路挺進決賽，這項充滿話題的賽事確定明年持續舉辦。澳網今天宣布，這項受到觀眾喜愛的賽事，明年將於正式賽程前再次舉行，且會先舉行資格賽，正式賽程的獎金高達100萬澳幣。

明年澳網正式賽程將於1月17日進行到31日，一分大滿貫將提前在墨爾本公園登場。去年地主史密斯（Jordan Smith）抱走百萬澳幣獎金，世界排名117的葛蘭喬安娜則是和高額獎金擦身而過。

一分大滿貫是2025年設置，賽事結合娛樂性質，一分就決定勝負，48位參賽陣容包含職業好手、業餘高手和名人，我國歌壇天王周杰倫就是受邀名人之一，不過他第一戰就被對手發出「愛司」，連球都沒碰到就落敗。

今年參賽陣容還包括西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）、波蘭前球后斯威雅蒂（Iga Swiatek）、美國名將高芙（Coco Gauff）、德國奧運金牌澤瑞夫（Alexander Zverev）和日本好手大坂直美等，吸睛度和話題兼具。

史密斯表示，澳網旅程從會外賽開始，從沒想過能登上澳網主球場，還成為最後贏家，「這完全改變我的生活。今年我們將在自己俱樂部舉辦賽事，希望啟發更多球員像我一樣去嘗試，你永遠不會知道會走到哪裡。」

從下周起，澳洲各地的附屬俱樂部、協會、教練和合作學校都可以登記舉辦一分大滿貫資格賽的意願，資格賽將在墨爾本公園決賽之前舉行。

澳網 周杰倫

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