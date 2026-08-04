TVPL／韓啦「律女王」吳瑞律改當桃氣女孩 首件女孩Tee競標超過6萬得標兩天拍出近10萬

韓籍啦啦隊「律女王」吳瑞律，以新藝名「RuRu」重新出發，8月1日在桃園雲豹飛將啦啦隊Peach Girls桃氣女孩「桃氣零距離」見面會上，親口宣佈新賽季桃園與球迷見面！兩天活動最後的競標環節，加盟首披的桃氣女孩Tee以6萬6707高價得標，翌日則是3萬得標，合計9萬6707新台幣，為新身份開出好彩頭。

「我即將加入桃氣女孩！」韓職三星獅啦啦隊吳瑞律，在結束台中連莊小魔女啦啦隊合約後，出席桃氣零距離見面會特別嘉賓，就在舞台上用中文宣佈加盟，引發現場粉絲熱烈歡呼，同時也公佈以新的藝名－RuRu重新出發。

在活動最後的女孩珍藏物競標環節，吳瑞律將身上穿著的桃氣女孩Tee獻出，經過激烈的喊價後，最終以$66,707新台幣的高價，拍出這件象徵意義十足的首件桃氣女孩加盟Tee；隔天的粉紅色桃氣女孩Tee也同樣以$30,000新台幣的全場最高價拍出，展現高人氣與球迷粉絲的期待。

在韓國橫跨棒球、籃球、足球、排球與綜合格鬥「五棲」5項職業運動啦啦隊的吳瑞律，也身兼華城足球俱樂部擔任應援團長，是該聯盟首位女團長，甜美的外型，卻有極大的能量，被球迷冠上「律女王」封號，形容她應援時強大的氣場。

雖然身型相當纖細，但吳瑞律卻是不折不扣的大胃王，一場球賽要吃2個飯盒，今年初也與台中名店「法大炸雞」聯名出過限定套餐，親自搭配了肉食主義大胃王、輕鬆看球小點兩款套餐。