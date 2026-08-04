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網球／搶美網混雙百萬獎金 莎芭蓮卡合體約克維奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
約克維奇、莎芭蓮卡。 美聯社
約克維奇、莎芭蓮卡。 美聯社

美網去年將混雙改成16隊單淘汰的賽制，冠軍隊可獨得100萬美元，創新賽事獲得球迷進場支持。今年報名名單也充滿話題，女單白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）和塞爾維亞24座大滿貫得主約克維奇（Novak Djokovic）攜手，美國網球協會（USTA）今天再公告新的13組報名組合，包括美國傳奇大威廉絲（Venus Williams）、網壇「神鵰俠侶」史維托莉娜（Elina Svitolina）和孟非斯（Gael Monfils）都在其中。

今年美網將從8月31日點燃戰火，混雙將在8月25和26日先舉行，比賽地點都是在美網主球場亞瑟艾許球場（Arthur Ashe Stadium）和路易斯阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）舉行，並有轉播服務。

參賽隊伍8月17日前都可報名，屆時單打排名總和最高的6對組合將自動獲得資格，代表兩屆美網冠軍莎芭蓮卡和39歲仍居世界第5的約克維奇保證入選；美國網球協會（USTA）另會頒發8張外卡，另外2對透過8月24日舉行的會外賽取得資格。

第一波公告的報名名單包括去年奪下亞軍的波蘭斯威雅蒂（Iga Swiatek）／挪威魯德（Casper Ruud）、哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina）／美國弗里茲（Taylor Fritz）、地主組合皮古拉（Jessica Pegula）／德萊普（Jack Draper）和日本球星大坂直美／錦織圭等，今天美國網協再公布13組報名成員，大威和哈薩克巴布利克（Alexander Bublik）組隊，即將退役的孟非斯也和烏克蘭籍太太史維托莉娜攜手，上月剛完婚的澳洲「小野兔」德米納爾（Alex de Minaur）和波爾特（Katie Boulter）也在新名單中。

目前已有29支隊伍報名，去年奪冠的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）／瓦瓦索里（Andrea Vavassori）因排名較低，需要拿外卡才能參賽。

莎芭蓮卡 約克維奇 混雙

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