羽球／結合機器人！清大公益營跨海澎湖陪離島學童探索新興趣

由優群科技股份有限公司董事長王朝梁主辦、國立清華大學羽球隊共同策劃的「羽球與機器人公益夏令營」，今年首度跨海前往澎湖縣中山國小舉辦。今天展開的活動共有約65名學生參加，其中包含15名弱勢家庭兒童，透過羽球教學及清華大學DIT Robotics團隊規劃機器人體驗課程，讓在地學生能在暑假期間不僅能在球場上活動身體、學習羽球，也能透過動手操作接觸機器人及科技應用。藉由運動與科技的相互結合，讓孩子在營隊中探索不同領域，獲得更多元且充實的學習體驗。

今天開幕儀式現場冠蓋雲集，包括優群科技董事長王朝梁、澎湖縣中山國小教導主任王品薰、訓育組長林仁傑，還有愛飛生文創事業有限公司執行長黃俊凱，以及清華大學特聘教授陳榮順，共同為本次公益夏令營揭開序幕，也象徵企業、學校與在地攜手合作，共同投入公益教育。

優群科技董事長王朝樑表示，連續四年與清華羽球隊合作舉辦夏令營，除了本身熱愛體育運動外，更希望透過實際行動落實企業社會責任，讓資源有限的孩子也能獲得專業指導。

教練許仁豪（後）親自指導小朋友動作。圖／清華大學提供

本次羽球營隊由奧運國手許仁豪親自領軍，帶領清華羽球隊的同學們，一起引導學員們從中發掘對羽球的興趣及熱情，為羽球運動扎根、培育新苗。本次帶隊的奧運國手許仁豪則指出，羽球是一項容易開始、也能讓人從中獲得成就感的運動，希望孩子們不只是學會如何揮拍，更能在活動中感受到運動帶來的快樂。

本次營隊由愛飛生文創事業有限公司贊助活動設計；台灣美津濃股份有限公司則提供中低收入學生羽球拍及活動服裝，讓學生能備妥所需用品參與課程，並在營隊結束後繼續接觸羽球運動。在優群科技股份有限公司主辦、澎湖縣中山國小提供場地，以及各合作單位共同支援下，活動從課程規劃、教學安排到器材準備得以順利完成。