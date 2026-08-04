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足球／皇馬提高報價 和維尼修斯期待仍有落差

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
皇馬已向維尼修斯提出年薪約2200萬歐元的新約，但仍低於他期待的3000萬歐元，續約談判因而出現明顯落差。 法新社
皇馬已向維尼修斯提出年薪約2200萬歐元的新約，但仍低於他期待的3000萬歐元，續約談判因而出現明顯落差。 法新社

巴西球星維尼修斯（Vinícius Júnior）結束世界盃足球賽後的假期，本周重新加入頂尖豪門皇家馬德里的訓練，據傳皇馬也重啟停滯近一年的續約談判，已經提出一份新合約，但就算增加薪資，和維尼修斯的期待仍有一段落差。

維尼修斯和皇馬的合約將在明年7月到期，近期對於這位巴西國腳的猜測愈來愈多，像是英超冠軍阿森納對他十分有興趣。

美國《ESPN》接到消息來源指出，皇馬已經提出新的合約報價，年薪約2200萬歐元，比過去兩季提出的薪資更優渥；消息來源並沒透露原本皇馬提出的價碼多少。

不過維尼修斯的期待薪資是約3000萬歐元，和皇馬新報價仍有明顯差距。

26歲的維尼修斯目前正在走舊合約最後一年，薪資約是年薪1750萬歐元，若不和皇馬續約，他下季結束後就能以自由轉會的方式轉戰其他俱樂部，明年一月開始就能簽訂預簽協議。

消息來源告訴《ESPN》，維尼修斯和經紀人相信，新合約將是他職業生涯最具決定性的合約，皇馬應該有所表示，作為他2018年加入球隊後做出的貢獻，包括兩場歐冠決賽中進球的認可。

上周已有報導，如果今年夏天皇馬和維尼修斯沒能達成續約共識，皇馬將對巴西國腳的離隊抱持開放態度。

皇馬 維尼修斯 足球

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