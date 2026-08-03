2026宜蘭外澳罟浪祭9月登場 打造台灣衝浪觀光新品牌

今年夏天最後一場頂級衝浪盛事「2026宜蘭外澳罟浪祭衝浪公開賽」9月3日至9月6日在宜蘭頭城烏石港外澳沙灘海域舉辦，聚集近百位各國的頂尖衝浪選手競逐最高榮耀；9月5、6日連續兩天「罟浪祭音樂饗宴」更為今年注入最熱情、最搖滾、最醉心的音樂氛圍與燦爛煙火秀，為浪迷與樂迷送上最陸、海、空最美麗的視覺與聽覺享受。

今天賽前活動記者會宜蘭縣政府表示，外澳擁有優越的浪況條件、遼闊海岸景觀與成熟的衝浪環境，是臺灣最具代表性的衝浪據點之一；同時串聯五漁鐵聚落文化、濱海聚落生活及低空飛行等特色資源，具備發展海洋觀光的完整條件。今年透過「宜蘭外澳‧罟浪祭」，以外澳「陸、海、空」三大場域為主軸，將「陸」的古道健行、濱海自行車漫遊，「海」的衝浪、多元水域活動與傳統牽罟文化以及「空」的飛行傘體驗完整串聯，讓旅遊不只是停留於景點，而是透過體驗深入認識外澳的自然環境、海洋文化與地方故事，逐步建立屬於宜蘭的海洋旅遊品牌。

記者會也特別邀請熱愛海洋與衝浪運動的藝人姚元浩共同出席，以實際行動響應海洋運動推廣，號召更多民眾走進外澳、親近海洋，體驗衝浪文化與海岸生活的魅力。

「2026宜蘭外澳‧罟浪祭」焦點賽事，衝浪公開賽今年賽事共有八個競賽組別，分別為男子長板A組、B組、女子長板A組、B組、男子短版組、女子短版組、男子U16組、女子U16組；大會邀請到國際知名衝浪選手，包含西班牙知名Ferrolog Longboard Festival冠軍法國人沙當（Nathan Sadoun）、瑞典好手比利耶（Teddy Dag Bille）等國內、外衝浪頂尖高手交流競爭，比賽獲得前三名的選手，都會獲得優渥的獎金與獎品。

宜蘭縣政府強調，今年罟浪祭不僅僅為了提升國內衝浪技術水準，並深化宜蘭海洋特色產業，現場有飛行傘、電子衝浪板體驗、DIY手作課程等項目，大會並邀請金曲得主韋禮安、Matzka、許富凱、林曉培，以及億萬點擊唱作人邱振哲、新生代樂團 PALLAS帕拉斯樂團、搖滾神團夢遊旅人、漁光倒、日系女子搖滾DIZLIKE等一眾明星陣容加持，周末晚上還有煙火秀的項目，邀請熱愛戶外運動與音樂你，熱愛海洋挑戰極限的朋友。

宜蘭外澳擁有一望無際的太平洋、綿延的黑色沙灘、龜山島的美麗景致，以及一年四季都能看到衝浪愛好者追逐海浪的身影，它不只是宜蘭重要的海岸景點，也是臺灣相當具代表性的衝浪場域。這裡同時擁有海洋運動、漁村文化、自然景觀及觀光旅遊等多元特色，是一個非常適合發展海洋休閒與深度旅遊的地方。「2026宜蘭外澳．罟浪祭」，不只要舉辦一場衝浪比賽，更希望以外澳為核心，串聯海洋運動、地方文化、觀光遊程、特色市集與音樂演出，打造一場為期十天、屬於宜蘭的夏日海洋嘉年華。宜蘭縣政府邀請您到宜蘭外澳，參與罟浪祭，更多賽事資訊，敬請關注官方網站及粉絲專頁。