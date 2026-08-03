影／WSBL與SBL新人選秀 蔡佑蓮、莫斯塔發成選秀狀元

2026年WSBL新人選秀會和SBL選秀會今天登場，先進行的WSBL選秀會10人報名，共6人獲選，世新大學主將蔡佑蓮最先獲台電隊青睞，成為今年選秀「女狀元」。SBL選秀會由去年加入的凱撒基隆黑鳶握有狀元籤，同時在第一輪還有第六順位選擇權；凱撒基隆黑鳶第一順位選擇UBA冠軍隊政治大學的外籍生莫斯塔發，成為今年選秀「狀元」。

今年WSBL選秀會依據上一屆WSBL各隊例行賽名次，每一輪依序由最後一名球隊優先挑選球員一名，今年順序依序是台電、台元、中華電信和國泰人壽。第二順位台元選了就讀北市大、旅美的後衛邱昱珺，且因她在國家隊集訓不克出席，由昔日北市大教練「錢姐」錢薇娟上台代表。第三順位的中華電信選了佛光大學的後衛李宜樺，今年完成連霸的國泰第一輪就直接放棄，結束本屆選秀會。台電第二輪選擇台師大後衛林佳蓉，台元選擇世新大學前鋒、今年UBA總冠軍賽MVP葉欣宜，電信選擇來自美和科大的前鋒許可微。第三輪台電放棄，台元也結束指名，電信同樣放棄，今年WSBL選秀會結束。

2024年WSBL選秀會8人報名、7人獲選，去年共有10位選手報名，最終有8人獲得青睞，台電就選擇了5名新秀；今年同樣是10位選手報名，共6人獲選。

接下來SBL選秀會只進行兩輪就結束，只有3名新秀獲選，追平SBL選秀會最少入選紀錄；政治大學外籍生莫斯塔發成為選秀狀元，成為史上第二位外籍生狀元。第二順位的彰化柏力力直接放棄，第三順位的台啤選了郭嘉安。

去年SBL新人選秀會共有43人參與，最終有10人獲選；今年共27人報名，只有3人中選，追平2019年最少中選球員紀錄。

2026年WSBL新人選秀會和SBL選秀會今天登場，SBL選秀會由去年加入的凱撒基隆黑鳶握有狀元籤，凱撒基隆黑鳶第一順位選擇UBA冠軍隊政治大學的外籍生莫斯塔發（右），成為今年選秀「狀元」。記者許正宏／攝影